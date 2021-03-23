ЗАТО с комфортом!

На реновацию гарнизонов потратят без малого миллиард. Это подтвердил во время своего визита в Мурманскую область министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

В первый день рабочей поездки он встретился с губернатором Андреем Чибисом, провел рабочее совещание по созданию культурно-делового центра «Новый Мурманск», обсудил туристический проект «Средний-Рыбачий», а также осмотрел площадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» в Белокаменке. И обо всем этом наша газета успела рассказать в подробностях.

Во второй день визита главным пунктом повестки стало совещание в Североморске. Его участники обсудили ход реализации Комплексного плана развития социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО и населенных пунктов Мурманской области с дислокацией военных формирований.

В текущем году на эти цели выделен без малого миллиард рублей. Большая часть этой суммы (около 700 миллионов) – федеральные средства. И это только первый этап. Перечень мероприятий, направленных на то, чтобы сделать жизнь наших военных и членов их семей более комфортной, поддержали Минвостокразвития и Минобороны.

— Наш долг, — подчеркнул Алексей Чекунков, — приложить все усилия, чтобы наши моряки жили в достойных условиях, несли службу, думая только о безопасности России. А все, что касается социальной сферы, образования, медицины, должно быть на самом высоком уровне. Сегодня мы посмотрели, как стартовала программа. Это пилотный этап, но он достаточно масштабный.

Особых нареканий, сообщил Алексей Чекунков, у него нет, работы везде ведутся. Но, чтобы финансирование продолжалось и в дальнейшем, необходимо, чтобы все мероприятия этого года были исполнены в срок.

— Мероприятия реализуются по плану, — подтвердил губернатор Андрей Чибис. — Главная задача – реализовав первый этап, подготовиться ко второму. Мы, безусловно, будет актуализировать задачи. Более того, в этом году помимо этого плана мы большие деньги выделяем на благоустройство территорий, где живут военные. Наша задача – в ближайшие несколько лет радикально изменить качество их жизни.

Более подробно о текущем статусе реновации ЗАТО доложил и.о. заместителя губернатора – министра строительства Алексей Грачиков. Все 25 мероприятий этого года, сообщил он, уже реализуются. Заключены контракты, подрядчики начинают подготовительные работы. Что касается ремонта пустующих помещений муниципального жилищного фонда, то уже есть первые законченные квартиры.

Идет разработка проектной документации на модернизацию объектов социальной инфраструктуры – культуры, образования и спорта. Часть пустующих жилых домов в ЗАТО Александровск подлежат сносу. Сейчас проводится экспертиза.

А самая высокая степень выполнения работ – по мероприятиям капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. В Видяеве готовность уже превышает 80 процентов.

Большую часть работ Комплексного плана должны завершить уже летом. В числе передовиков Алексей Грачиков выделил Видяево и Заозерск. Дефицита рабочей силы, добавил он, на объектах нет. Благо, что работы эти технически несложные. Это не строительство школы или детского сада на голом месте с нуля.

После завершения совещания Алексей Чекунков подвел для журналистов итоги всей своей поездки в наш регион.

— Впечатления от поездки у меня крайне позитивные, — сказал министр. — Мурманская область всегда играла важнейшую роль для России как ее северный форпост. Сегодня к этому добавляется очень серьезный экономический компонент.