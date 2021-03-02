Весна подкралась незаметно?

Странности заполярной погоды, как то снежные, морозные зимы и весенние оттепели, из года в год не перестают удивлять муниципальных чиновников Кольского края.

Вот и на этот раз, не успели они запить валерьянкой двухмесячную февральскую норму осадков, как коварно подкравшаяся буквально из ниоткуда весна превратила дворы в непролазное месиво. И оказалось, что бравурные рапорты с мест о практически стопроцентной уборке снега были, мягко скажем, поэтическим преувеличением.

— С ситуацией надо оперативно разобраться, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области. — И не в режиме штрафов, а в режиме уборки снега. Сейчас важно снег убирать!

Ситуация – от плохой до безобразной

Министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков в докладе подробно описал метеорологические особенности прошедшего февраля, а также усилия, предпринятые коммунальщиками для преодоления их последствий.

Улицы, по мнению министра, находятся в удовлетворительном состоянии.

— Во дворах ситуация, конечно, намного сложнее, — весьма сдержанно описал возникший практически повсеместно коллапс Алексей Лыженков.

На прошлой неделе, продолжил он, 422 единицы техники работали на дорогах и 303 – во дворах. Было задействовано более 500 дорожных рабочих и свыше 2300 работников управляющих организаций. Только в Мурманске – по сведению муниципалитета, уточнил Лыженков, – в выходные очищено свыше 460 дворов. Что тут скажешь? Наверное, дворов в Мурманске намного больше, ибо сквозящий в приведенных цифрах оптимизм не поддержал даже сам муниципалитет, на сведения которого министр ссылался.

— Ситуация плохая, во многих дворах она безобразная, — самокритично заявил глава администрации областного центра Евгений Никора.

По данным управления по обращению с отходами, продолжил он, мусор не вывезен с 91 контейнерной площадки. Причина проста: технике во дворы просто не заехать, даже с цепями на колесах.

Еще одна проблема заключается в том, что в выходные управляющие организации снизили количество работников во дворах, что в подобных условиях категорически неправильно.

Евгений Никора пообещал провести с управляющими организациями очередные переговоры. Впрочем, уже через пару часов одна из представительниц коммунальной империи нанесла ответный удар, сообщив на своей странице Вконтакте следующее: «Уважаемые жители многоквартирных домов фонда обслуживания ООО «УК Мурманремстрой» сообщаем вам, что техника управляющей компании производит работы по очистке придомовых территорий от снега. При этом администрацией города Мурманска не утверждено место для складирования и утилизации снега. В связи с чем работы по вывозу снега согласно графика затягиваются. Просим набраться терпения».

Последняя фраза обращения звучит пророчески. Судя по всему, война идет не столько со снегом, сколько с нежеланием кого-то нормально работать. Впрочем, вернемся к совещанию. О тяжелой ситуации на своей территории также доложили руководители других муниципалитетов края. В частности, Североморска и Александровска.

— Нет сейчас важнее задачи для муниципальных руководителей, чем оперативная уборка снега, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис, подводя итоги обсуждения вопроса.

Коронавирус сдает позиции

Весеннюю тему продолжила гораздо более приятная информация о новых стимулах, созданных в регионе для поддержки малого и среднего бизнеса.

— Весна – начало нового предпринимательского сезона. И мы приготовили для этого целый набор решений, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Так, займы в областном фонде поддержки предпринимательства теперь можно взять по более выгодным ставкам. Для предпринимателей-женщин, а также бизнесменов из моногородов они снижены до 4 процентов (по займам на пополнение оборотных средств – до 6 процентов).

Смягчены и требования к отсутствию задолженности по налогам. Теперь, если она не превышает 50 тысяч рублей, заем все равно можно брать.

Также стартовал новый отбор по программе «Губернаторский стартап». По ней можно получить до одного миллиона рублей. На первом этапе на эти цели выделено 15 миллионов. В прошлом году, напомнил Андрей Чибис, благодаря этому механизму заработали 37 проектов. Было создано полторы сотни новых рабочих мест.

Коронавирус мало-помалу сдает позиции в Мурманской области. Это позволяет региону возвращаться к «мирной» жизни. Как сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, со второй декады января свернуто уже более 400 коек для больных ковид-19. Только 60 – на прошлой неделе. На сегодня их остается 1103 штуки. В обсерваторах находятся 916 человек, на самоизоляции – 2702. Проведено свыше 820 тысяч исследований на коронавирус.

В 19 муниципалитетах края работают 25 прививочных бригад. В общей сложности в регион поступило свыше 31 тысячи доз вакцины. Привито уже почти 22 тысячи человек.

Безбарьерную среду опробуют в Мончегорске

В Мурманской области проживает почти 31 тысяча инвалидов. Социальную поддержку оказывают им разные ведомства. Объединить усилия, чтобы создать для людей с ограничениями по здоровью безбарьерную среду, призван пилотный проект «Доступный Север». Для отработки опыта выбран Мончегорск.

В ноябре, сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, было заключено соглашение с администрацией города. В настоящее время завершена вся подготовительная работа, сформирована команда. Проект предусматривает шесть этапов – от анализа ситуации до конкретных действий. Запланировано три десятка мероприятий. Общий объем финансирования на два года превышает 9 миллионов рублей.

О планах по реализации в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Для достижения целевых показателей на этот год, отметил он, нужно привести в нормативное состояние еще 2 процента региональной дорожной сети и 5 процентов дорог агломерации «Мурманская». Для этого в общей сложности необходимо отремонтировать 54 километра автотрасс, включая свыше 40 километров региональных.

Запланировано сделать 58 километров, что, как понятно, перекрывает необходимый минимум. Работы, в частности, будут вестись на дорогах Умба–Кандалакша, Мишуково–Снежногорск, Снежногорск–Гаджиево, Пиренга–Ковдор. На эти цели выделено 1,86 миллиарда рублей. Работы должны начаться уже в середине апреля.

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Зашла на совещании речь и о кадровых назначениях. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, комитет по молодежной политике Мурманской области возглавит Егор Хаценко. Он, отметил глава региона, – коренной мурманчанин, член Общественной молодежной палаты при Мурманской областной думе. До нового назначения Хаценко возглавлял региональный филиал «Почты России».

— Тема развития молодежного движения, вовлечение молодежи в политическую жизнь региона – принципиально важный вопрос, — подчеркнул Андрей Чибис. — Надеюсь, новая команда комитета с ним справится.

Курировать комитет будет заместитель губернатора Елена Дягилева.