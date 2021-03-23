Со знаком плюс

Успехи региона в сфере экономики губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании назвал впечатляющими. Несмотря на пандемию, мы не только удержали объемы инвестиций, но и прирастили их.

В экономику региона вложено более 360 миллиардов рублей. А в портфеле – еще более пяти десятков уже структурированных проектов с общим объемом финансирования 560 миллиардов рублей на ближайшее десятилетие. Помимо прочего предполагается создание 24 тысяч новых рабочих мест.

В десятке лучших

Мурманская область, доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, вошла в десятку лучших регионов России в рейтинге социально-экономической устойчивости и в двадцатку – в рейтинге по оценке эффективности деятельности.

Помимо льгот резидентам территории опережающего развития «Столица Арктики» и Арктической зоны Российской Федерации заработал федеральный закон «О защите и поощрении капиталовложений». Он предусматривает фиксацию налоговых ставок на срок реализации проектов. В регионе уже подписано два соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

Речь идет об «Олконе», который будет разрабатывать новое Печегубское железорудное месторождение. Сейчас идет подготовительный этап. Добыча начнется с 2022 года. Срок эксплуатации нового комплекса – до 2038 года. Объем инвестиций составит 7,2 миллиарда рублей.

Второй проект – расширение ГОКа «Олений ручей». Его реализует Северо-Западная фосфорная компания. Будет создано 600 новых рабочих мест. В настоящее время готовится третье СЗПК – по проекту разработки месторождения платиноидов «Федорова тундра».

В прошлом году инвесторы региона активно воспользовались инфраструктурной субсидией. Речь о четырех проектах и более 8 миллиардах рублей. На текущий год имеется еще 6 претендентов на этот вид господдержки. Компенсировать за счет государства свои расходы на строительство инфраструктуры смогут и участники нового режима государственно-частного партнерства – арктической концессии.

Для малого бизнеса действует конкурс «Губернаторский стартап». Уже поступило 20 заявок. Но к концу срока их подачи, а это, напомним, 26 марта, их ожидают около сотни. Благодаря конкурсу можно, в частности, получить безвозмездный грант до миллиона рублей.

Сохраняются и меры поддержки для отраслей, пострадавших от пандемии новой коронавирусной инфекции. В кредитных организациях они могут претендовать на заем под 3 процента годовых на выплату заработной платы.

Работа по информированию предпринимателей обо всех возможностях получения льгот и преференций, уточнила Ольга Кузнецова, активизируется. В частности, в муниципалитетах пройдут дни арктического инвестора. В апреле первое такое мероприятие состоится в Оленегорске.

400 квартир для военных

Региону, сообщил губернатор, удалось уменьшить государственный долг до 13 миллиардов рублей. При этом изменена его структура, область избавилась от дорогих коммерческих кредитов. Это, в свою очередь, сократило нагрузку на бюджет и позволило направить дополнительные финансы на социальные нужды.

В частности, на борьбу с пандемией из областного бюджета дополнительно было выделено 3 миллиарда. А всего, с учетом федерального финансирования и поддержки крупнейших предприятий региона, сумма составила 7 миллиардов рублей.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация стабилизировалась. Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, на прошлой неделе за ненадобностью были свернуты еще 64 койки, предназначенные для больных новой коронавирусной инфекцией. А с начала года их сократили почти вдвое. При этом около трети коечного фонда остается свободной.

В обсерваторах, добавил министр, находятся 800 человек, на самоизоляции – чуть более 2 тысяч. 26 прививочных бригад в 20 муниципалитетах края уже вакцинировали более 30 тысяч северян.

В рамках утвержденной на федеральном уровне программы реновации ЗАТО в Заозерске уже отремонтированы первые четыре из запланированных 127 квартир. Всего, уточнил Андрей Чибис, обновление ждет более 400 квартир в 7 муниципалитетах области. Это первый этап реновации, сейчас власти готовятся ко второму.

А на сегодня важнейшая задача – вывоз снега. В марте в Мурманской области уже выпало больше месячной нормы осадков. Была зафиксирована и первая в этом году плюсовая температура. На этой неделе ожидается значительное потепление. Это создает опасность образования снежной каши во дворах, а также их подтопления.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, на прошлой неделе улицы убирали 470 единиц техники и 124 дорожных рабочих. Во дворах трудились 286 единиц техники управляющих компаний и более 2300 их работников. Уборка снега продолжается.