Снег пережили — готовимся к паводку

В этом году специалисты не ожидают сильных подтоплений. Об этом на оперативном совещании в правительстве области сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько.

Высота снега на территории Кольского полуострова составляет нынче от 40 до 90 сантиметров, что меньше многолетней нормы. Лед на реках и озерах также тоньше прошлогоднего. Так что существенных подтоплений в этом году не предвидится.

Интенсивное таяние снега, уточнил Приходько, ожидается в конце 2-й – начале 3-й декады апреля. А максимального значения уровень воды в половодье должен достигнуть в период с 10 по 15 мая. Для контроля ситуации планируется задействовать 42 дистанционных гидрометеорологических поста и 22 автоматических гидрологических комплекса. При необходимости в проблемных местах будут дежурить гидрологи.

— Я прошу всех быть готовыми к худшему сценарию, — напомнив участникам совещания о ситуации прошлого года, подчеркнул губернатор Андрей Чибис. Глава региона работал вчера в столице, так что оперативное совещание провел по видеоконференцсвязи.

Уже на будущей неделе, продолжил весеннюю тему министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, в Мурманске столбик термометра не должен опускаться ниже пяти градусов мороза. Поэтому коммунальщикам надо обратить особое внимание на возможное образование снежной каши во дворах, а также очистку крыш от снега и сосулек.

Пока, впрочем, снегопады продолжаются. В марте, уточнил Лыженков, на севере области выпало уже почти 70 процентов месячной нормы осадков. На прошедшей неделе на улицах работало свыше 400 единиц техники и 600 дорожных рабочих. Дворы чистили 280 единиц техники более 2300 работников управляющих компаний.

Со 2 по 11 марта, добавил министр, убрано более полутора тысяч дворов. На 15 марта все дворовые территории региона доступны для проезда. Основной задачей сейчас стал вывоз убранного снега.

От природных катаклизмов перейдем к экономике. Одобрена шестая заявка на получение статуса резидента территории опережающего развития «Столица Арктики». Им станет подрядчик «Новатэка».

— ООО «Пондера Арктик», — отметил Андрей Чибис, — создаст 630 рабочих мест. Это подрядчик по созданию мощностей и укрупненной сборки завода по производству сжиженного природного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2», реализуемого компанией «Новатэк».

В Мурманской области появился также 26-й резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Им стала база отдыха «Гольфстрим» в Печенгском округе. Напомним, наш регион остается лидером по числу резидентов АЗРФ.

Не обошли на совещании вниманием и тему коронавируса. В новой амбулатории Териберки открыт прививочный пункт. 79 сельчан уже вакцинировано, еще почти 150 записано на прием. Об этом сообщил губернатор.

А всего, по информации министра здравоохранения Дмитрия Панычева, в 20 муниципалитетах Мурманской области работают сейчас 26 бригад, которые привили уже почти 28,5 тысячи человек.

С начала года, продолжил министр, в связи со стабилизацией ситуации число коек для больных ковид-19 в регионе сокращено на 40 процентов до 906. Проведено почти 850 тысяч исследований на коронавирус.

— Система здравоохранения должна быть готова к любому сценарию, — предостерег медиков от чрезмерного оптимизма Андрей Чибис.

Губернатор также напомнил всем о необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать другие элементарные меры противоэпидемиологической безопасности. Только так мы сможем удержать наметившуюся в борьбе с вирусом положительную тенденцию.