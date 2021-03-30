Ситуация — текущая и не очень

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе остается стабильной. Как сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Дмитрий Панычев, с января медики без малого уполовинили число ковидных коек.

На сегодня их развернуто 818 штук. И около трети постоянно свободны. Проведено свыше 870 тысяч исследований на коронавирус. А 26 прививочных бригад в 20 муниципальных образованиях вакцинировали почти 32 тысячи северян.

Впрочем, основную часть вчерашнего совещания заняло обсуждение других бедствий. И все они, так или иначе, были связаны с водой.

Губит людей не пиво…

Так, в Никеле ситуация оказалась совсем не текущей. Вечером 27 марта здесь произошла авария на сетях водоснабжения. Как доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, в 22 часа обрушилась эстакада, что привело к разрыву водовода. К устранению аварии для помощи муниципальных службам подключились Кольская ГМК и компания «Печенгастрой».

В 22.40 в поселке отключили горячую воду, чтобы не пришлось отключать в домах тепло. Холодную воду ввиду исчерпания резервуаров пришлось отключить около 10 часов утра 28 марта.

Далее ремонтников ждал ряд неудач. Так, к вечеру того же дня была завершена установка врезки из другой сети. Однако расчеты на нее не оправдались. Новая сеть не обеспечила необходимый уровень давления воды. Тогда попробовали перекачать воду из заполненных резервуаров КГМК. Но и тут мощность насосов оказалась недостаточна.

Из доклада нельзя понять, с чем связаны столь элементарные инженерные просчеты. Ведь пропускную способность трубы может просчитать чуть ли не любой школьник. А мощность насосов изначально указана в их паспортах. Зачем же нужно было тратить время и силы на заведомо неработающие варианты?

Так или иначе, но, как сообщил Лыженков, к утру вчерашнего дня все же удалось подключить воду к котельной, что позволяет уверенно говорить о том, что отопление в поселке не будет выключаться.

Холодной воды в Никеле на вчерашнее утро, когда шло совещание, так и не было, ее раздавали машинами на 9 точках. Началась подготовка трассы для временного трубопровода холодного водоснабжения.

Замерзшая вода стала причиной еще одного ЧП. По причине тяжелой ледовой обстановки теплоход «Клавдия Еланская», обеспечивающий связь Островного с большой землей, в отдаленное ЗАТО вовремя не прибыл.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, теплоход 26 марта вышел из Архангельска после ремонта. К 18 часам того же дня он прибыл в точку формирования каравана для проводки ледоколом.

Однако в первый караван не попал по причине сложной ледовой обстановки. По состоянию на утро понедельника «Еланская» была включена в проводку на 29 число. Если все пойдет по графику, уже сегодня в 23 часа она должна доставить в Островной 30 тонн продовольствия.

Сейчас ситуация там, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Как сообщили из администрации ЗАТО, горячее питание школьникам и воспитанникам детсада в полном объеме обеспечено только до 1 апреля. Часть необходимых продуктов в ЗАТО отсутствует еще с середины марта.

Уже отработан вопрос доставки продовольствия вертолетом. Если «Еланская» не дойдет в Островной в обозначенные сроки, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, нужно запускать вертолет. Продовольствие будет доставлено людям в любом случае.

Если в Белом море вода не желает таять с упорством, достойным лучшего применения, то в Мурманске и других городах региона она тает с излишним напором. Потепление и активное таяние снега ставит на первый план задачу по его своевременному вывозу из городов. Жалоб на паводок во дворах от граждан поступает достаточно.

В марте только из Мурманска вывезли более 40 тысяч кубометров снега. Как сообщил глава администрации областного центра Евгений Никора, убрано 1477 придомовых территорий. Во дворах еще осталось около 20 процентов накопленных там снежных масс. Особое внимание власти сейчас уделяют скатными крышами, которых в городе 740 штук.

О ходе уборки снега отчитались также администрации ЗАТО Александровск и Североморск. Проблемы и задачи там сходные.

— За цифрами обращайте внимание на фактическое состояние дворов, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — Отчеты отчетами, но текущая ситуация непростая.

И о хороших новостях…

В апреле в Мурманске состоится стартап-тур фонда «Сколково». Это уникальное мероприятие, отметила министр развития Арктики и экономики Татьяна Русскова, проводится фондом уже не один год. Но у нас оно пройдет впервые.

Стартап-тур ставит своей задачей популяризацию инновационного предпринимательства. На этот раз по понятным причинам он пройдет в дистанционном режиме. А его программа включит в себя четыре основные части: конференцию, конкурс, а также образовательную и менторскую составляющие.

Участники форума рассмотрят вопросы цифровой трансформации региона, а также освоения Арктики. В Мурманске стартап-тур пройдет 30 апреля. Участие в проекте бесплатное.

О планах по капитальному ремонту многоквартирных домов (МКД) отчитался заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский. В текущем году в Мурманской области отремонтируют 236 МКД. На эти цели предусмотрено 1,6 миллиарда рублей.

Отдельная тема – реновация ЗАТО. В гарнизонах предстоит отремонтировать 22 многоквартирных дома. Кроме того, сейчас идет замена 30 бойлеров в Мурманске и одного в Кандалакше. Работы пока завершены только по шести из них.

По итогам прошлого года собираемость платежей на капитальный ремонт составила в регионе 86 процентов. И это, по мнению Сандурского, не очень хороший результат.

Но вернемся к позитивным новостям. В Мурманской области усилены меры поддержки педагогов и образовательных учреждений. Власти утвердили правила предоставление грантов по проекту преобразования школьных пространств «Арктик скуллс». Как сообщил губернатор Андрей Чибис, предусмотрено 60 грантов до 5 миллионов рублей каждый. Эти деньги должны пойти на обновление школьных спортзалов, столовых и учебных кабинетов.

— Принципиально важно, что эти пространства должны быть спроектированы с участием самих школьников, — отметил глава региона.

Также утверждены гранты на реализацию дополнительных профессиональных программ по повышению квалификации логопедов дефектологов и социальных педагогов. Поддержку получит и программа переподготовки кадров «Менеджер образования».

Чтобы обеспечить безопасность детских лагерей в период школьных каникул, из резервного фонда дополнительно выделено 4,7 миллиона рублей на тестирование сотрудников на коронавирус.

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Затронули на оперативном совещании и тему кадров. Министром природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, сообщил губернатор, назначен Сергей Абаринов. До этого он работал проректором Московского государственного технологического университета «СТАНКИН», занимался проблемами экологии и переработки отходов.

Кроме того, правительство покидает заместитель губернатора Дмитрий Филиппов. Он возвращается в бизнес. В связи с этим Минприроды и ветслужбу будет курировать вице-губернатор Ольга Кузнецова, а комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности – вице-губернатор Юрий Сердечкин.