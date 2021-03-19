Пять лет — и всё сбудется

Стоимость культурно-делового центра «Новый Мурманск» может составить 10 миллиардов рублей на ближайшие пять лет. Проект обсудили в ходе двухдневной рабочей поездки в Заполярье министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Попали в десятку

Вчера гостю показали недавно открытый Центр управления регионом (ЦУР), куда стекаются оцифрованные данные о работе всех систем жизнеобеспечения Мурманской области. После чего министр провел двустороннюю встречу с губернатором.

— Прошедший год был для всех непростым, но мы не остановили ни одно крупное предприятие. Благодаря этому обеспечен стабильный рост инвестиций. Это позволило сохранить стабильную ситуацию с бюджетом. И в конце года даже получить дополнительные доходы, которые мы сегодня направляем на социальные нужды – медицину, дороги и благоустройство, — кратко обрисовал ситуацию в Мурманской области Андрей Чибис.

Динамика инвестиционной активности, отметил глава региона, говорит сама за себя. Сегодня Мурманская область по этому показателю входит в десятку лучших территорий не только Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), но и страны в целом.

Деловой и культурный

Затем состоялось рабочее совещание по проекту «Новый Мурманск». К Андрею Чибису и Алексею Чекункову присоединились представители деловых кругов, проектировщики и лидеры мнений региона.

Проект предусматривает создание культурно-делового центра (КДЦ) возле моря. Реконструкция затронет территорию старого и давно уже бездействующего судостроительного завода рядом с морским вокзалом. О разработке концепции КДЦ и финансовой модели реализации проекта доложила управляющий партнер КБ «Стрелка» Екатерина Кучерявенко.

— Сформированы основные планировочные, геопространственные решения, а также финансово-экономическое обоснование проекта, — сообщила Кучерявенко.

Мурманск, по ее мнению, может стать важнейшей туристической и деловой площадкой на севере России. А проект поможет не только реализовать этот потенциал, но и позволит городу стать подлинными воротами в российскую Арктику. В числе сложностей Кучерявенко отметила плохую транспортную доступность территории, унылое промышленное окружение, а также отсутствие необходимого инженерного обеспечения. Впрочем, все вопросы решаемы.

При успешной реализации проекта КБ «Стрелка» оценивает потенциал КДЦ в 1,2 миллиона посетителей ежегодно. Здесь можно будет проводить более 30 мероприятий самого высокого уровня. Стоимость проект может составить около 10 миллиардов рублей на ближайшие пять лет.

— Это один из важнейших проектов для всей Арктики. Он имеет не столько региональное, сколько федеральное и международное значение. И мы очень рассчитываем, что всем вместе его реализуем, — обратился к участникам совещании Андрей Чибис.

— «Новый Мурманск» важен для понимания того, как эволюционирует понятие города. Сегодня он становится модным, сюда стремится молодежь. Туристический спрос на этом направлении сформирован. Теперь стоит задача обеспечить предложение, улучшив качество услуг и городской среды, — подчеркнул Алексей Чекунков.

Во второй половине дня Алексей Чекунков посетил территорию, где будет реализован проект «Новый Мурманск», а также принял участие в обсуждении перспектив еще одного туристического проекта – «Средний-Рыбачий». Его планирует реализовать ООО «Порт Лиинахамари», резидент АЗРФ.

Экономика плюс туризм

Алексей Чекунков высоко оценил значение своей рабочей поездки в Мурманскую область.

— Для нас опережающее развитие российской Арктики является ключевой и первоочередной задачей, — отметил он. — Сейчас здесь сосредоточены интересы всего мира. Наша задача состоит в том, чтобы взаимодействие было конструктивным. Мурманск справедливо претендует на звание столицы российской Арктики. В последнее время он стал популярным направлением для туристов. Как экономист я вижу в этом огромную возможность для государства эффективно вложить средства, создать новое качество городской среды и жизни, увеличить поток туристов и экономическую активность. Проекты, которые мы планируем обсудить, включают как крупные инвестиционные, так и туристические. Но все они реализуемы на обозримом горизонте. Я думаю, уже через пять лет мы увидим все, о чем мы сейчас говорим.

Изменить энергетический баланс

Вчера же Алексей Чекунков осмотрел площадку строительства Центра крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск» в селе Белокаменка.

— Масштаб проекта поражает воображение, — поделился министр впечатлениями с прессой. — Находясь здесь, испытываешь чувство гордости за то, чего мы можем достигнуть и что можем создать. Особенно интересно, что в качестве преимущества для сжижения природного газа будет использоваться арктический холод. Он сделает процесс более рентабельным. Те объемы, которые позволят сжижать промышленные установки, создаваемые здесь, изменят мировой энергетический баланс, повысят экологичность мировой энергетики. Мы говорит о десятках миллионов тонн СПГ. Важно и то, что здесь постоянно будут работать 17 тысяч человек. Мы будем поддерживать этот проект всеми ресурсами и возможностями правительства России.

— Темпы работ впечатляющие, — добавил губернатор Андрей Чибис. — Этот промышленный комплекс уже сейчас приносит нам дополнительные налоги в бюджет. Благодаря компании «Новатэк» мы модернизируем сегодня систему образования, мы помогаем больницам и объектам спорта.

Сенатор от Мурманской области Константин Долгов: — КДЦ «Новый Мурманск» создаст принципиально новое культурное и деловое пространство. Составляющих много: бизнес-центр, новая набережная, возможно, музей Арктики. Это позволит проводить в Мурманске десятки федеральных и международных мероприятий в год. Проект выгоден и для инвесторов, и для государства. Прорабатывается модель государственно-частного партнерства. Важно, что ключевым инвестиционным партнером выступает структура «ВЭБ.ДВ» – один из институтов развития корпорации «ВЭБ.РФ».