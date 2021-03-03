Под знаком пандемии

Мурманскстат подвел оперативные итоги социально-экономического положения Мурманской области в 2020 году. На положение дел в регионе большое влияние оказали ковидные ограничения.

Строители не оплошали

Индекс промышленного производства, рассчитанный по основным видам производства, составил немногим более 98 процентов от уровня 2019 года. Впрочем, просела не вся экономика. Скажем, объем работ в строительстве вырос на 21 процент. Рост в основном связан с изменением объема работ на объектах по добыче минерального сырья, транспортной инфраструктуры и Центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Что касается жилищного строительства, то в прошлом году на территории области введено в эксплуатацию свыше 32 тысяч квадратных метров жилых помещений.

Оборот розничной торговли снизился на 4 процента. При этом продажа непродовольственных товаров сократилась 5 процентов, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий – на 3 процента.

Больше всего из-за пандемии ожидаемо пострадал общепит. Его оборот в сопоставимых ценах снизился на 17 процентов! Объем платных услуг, оказанных населению области, также существенно упал. Снижение в сопоставимых ценах превысило 11 процентов.

И снова в лидерах гречка

Потребительские цены и тарифы на услуги за двенадцать месяцев выросли более чем на 4 процента. При этом продовольствие подорожало на пять с половиной процентов, промтовары – на пять, а услуги – без малого на два процента.

Из продовольственных товаров наиболее прибавили в цене гречка (+44 процента), сахар-песок (+34), картофель (+33), морковь (+32), шлифованный рис (+25), яблоки (+23), свекла (+20 процентов).

В меньшей степени повысились цены на муку (+15 процентов), чай (+12), макаронные изделия (+10), овощные консервы (+7), безалкогольные напитки (+5), хлеб и хлебобулочные изделия (+5), сыр, молоко и молочную продукцию, мороженую рыбу, кондитерские изделия (на все – около 4 процентов), мясопродукты (+3 процента). Алкогольные напитки подорожали за год почти на 4 процента.

Среди непродовольственных товаровнаибольший прирост цен наблюдался на медицинские (+11 процентов), школьно-письменные принадлежности и канцелярские товары (+10), ювелирные изделия (+9), табачные изделия (+8), парфюмерно-косметические товары и мебель, электротовары и другие бытовые приборы (+7 процентов).

Почти на шесть процентов подорожал проезд в городском пассажирском транспорте. А вот цены и железнодорожные и авиабилеты снизились более чем на 5 и 16 процентов соответственно.

Незначительно (от трех до одного процента) понизились цены на отдельные виды коммунальных услуг: горячее водоснабжение, отопление, обращение с твердыми коммунальными отходами. Вместе с тем увеличилась плата за холодное водоснабжение и водоотведение (+12 процентов), газ и электроэнергию (около 4 процентов).

Юридические услуги подорожали на 11 процентов, ветеринарные и бытовые – на 6, образовательные и услуги связи – на 5 процентов.

Реальная зарплата подросла

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2020 году составила 68 тысяч 795 рублей и увеличилась по сравнению с 2019 годом более чем на 7 процентов. Реальный ее размер с учетом индекса потребительских цен вырос почти на 4 процента.

Более чем на процент (по оценке) в прошлом году вырос уровень зарегистрированной безработицы. Впрочем, он по-прежнему остается относительно невысоким – менее трех процентов.

На 1 января текущего года в области проживало чуть более 733 тысяч человек. За прошлый год численность населения сократилась более чем на 8 тысяч человек. В прошлом году в регионе родилось 6481 человек – почти на 3 процента меньше, чем в 2019 году. Число умерших при этом выросло более чем на 17 процентов и составило 9929 человек.