Нашей переписи ковид не страшен

Алгоритм и формат переписи в нашей стране, рассказала на заседании статистического отдела ООН заместитель начальника управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова, остались неизменными, несмотря на корректировку сроков.

Решение задействовать Интернет при ее проведении приняли еще до начала пандемии, так что распространение Covid-19 лишь увеличит долю населения, выбирающего онлайн-перепись. Заседание статодела ООН также прошло в режиме онлайн. На нем представители национальных статистических служб 24 стран, а также региональных и международных организаций обсудили влияние пандемии Covid-19 на переписи населения. В половине из 50 стран, где перепись должна была пройти в 2020 году, в том числе в России, власти приняли решение о ее переносе. Во многих государствах внедряются новые способы сбора информации, не требующие прямого контакта: административные данные, перепись через Интернет, телефонные и почтовые опросы.

В некоторых странах, чтобы сократить время общения переписчика и респондента, сокращены переписные анкеты. Однако, по словам специалистов, есть опасения, что это может привести к нехватке данных для оценки социальных и экономических процессов, а также затруднениям при сравнении с результатами предыдущих переписей.

Также искажение итогов может произойти из-за увеличения времени проведения переписи. Например, в Малайзии она проходит по состоянию на 7 июля 2020 года, но сам опрос продлен до мая 2021-го. Теперь некоторым респондентам, чтобы ответить на вопросы переписного листа, придется вспоминать события почти годичной давности.

Но Россию, как подчеркнула Галина Шевердова, все эти проблемы не коснутся. По ее мнению, снижение точности результатов из-за продления периода переписи можно исключить, обеспечив сбор данных о населении в период, максимально близкий к контрольной дате.

— Пандемия Covid-19 в год проведения переписи во многих странах создала для статистиков новые вызовы. Но также она создала стимулы для быстрого внедрения методологических и технологических инноваций в процедуру. И в любом случае перепись раунда 2020 года запечатлеет для истории мир в период пандемии, — отметила Шевердова.

Всероссийская перепись населения, напомним, пройдет в сентябре текущего года. Жители нашей страны смогут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». Пройти опрос можно будет также на стационарных переписных участках. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением.