На вкус и цвет…

Более 50 килограммов некачественной крупы выявили в специализированных детских учреждениях Мурманской области специалисты управления Россельхознадзора. Вся опасная для здоровья продукция была утилизирована.

Это данные за прошлый и начало нынешнего года. Кроме этого в бюджетных учреждениях выявлены крупы без документов, подтверждающих их качество и безопасность. К административной ответственности привлечены два должностных лица.

Крупы – ценный продукт питания, вырабатываемый из зерна злаковых, а также бобовых культур. Они особенно необходимы для питания детей и пожилых граждан. Крупы также полезны при многих заболеваниях. Но важно, чтобы этот замечательный продукт был качественным.

А вот с этим как раз и возникают проблемы. Причем специалисты констатируют: количество нарушений законодательства в этой сфере растет. Учреждения нередко закупают крупы, не соответствующие требованиям государственных стандартов по безопасности и качеству. Порой в обороте находится продукция без потребительской маркировки или с истекшим сроком годности.

К обязательным показателям при оценке качества круп относят цвет, запах и вкус. В крупах недопустимы вредители, строго нормируется количество примесей, особенно вредных и металлических. Как и любой продукт, крупа имеет срок годности. С течением времени она теряет свой вкус, цвет и аромат, прогоркает или прокисает. Поэтому нужно всегда обращать внимание на ее внешний вид и дату изготовления.

Обязательным документом, подтверждающим безопасность продукции, является декларация о соответствии. Проверить ее можно на официальном сайте Федеральной службы по аккредитации (https://fsa.gov.ru/) в соответствующем разделе. Декларация на крупу, которая поставляется в бюджетные учреждения, должна иметь статус «Действует».

В борьбе за качество и безопасность крупы управление Россельхознадзора привлекает к ответственности не только должностных лиц бюджетных учреждений, то есть покупателей, но и изготовителей, а также поставщиков этой продукции. За правонарушения в этой сфере предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей. В прошлом году по результатам проверок сумма штрафов составила 105 тысяч рублей, две организации предупреждены.

Одновременно с контрольными мероприятиями управление ведет работу по прекращению действия деклараций о соответствии, оформленных с различными нарушениями технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». За 2020 и 2021 годы прекращено действие 19 деклараций.