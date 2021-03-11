Мусор в обмен на впечатления?

Первозданная природа, экзотическая пища, необычные животные и растения… Людей всегда интересовало то, с чем они не сталкиваются в обыденной жизни. В последнее время экологический туризм все чаще воспринимается как один из магистральных путей развития арктических территорий.

Но одинаково ли все мы понимаем этот термин? Готовы ли к большому потоку таких туристов? Выдержит ли этот поток наша природа? Как обстоят дела с инфраструктурой? Перспективы развития экотуризма в Мурманской области обсудили участники очередного заседания дискуссионного клуба Лаборатории устойчивого развития ПОРА.

Город под куполом или «умная» юрта?

Экологический туризм, уточнила заведующая кафедрой туризма МАГУ Зоя Желнина, – это не просто погружение в природу, но и помощь ей. Использование ее ресурсов в режиме «не навреди». Но для этого необходимы грамотные сопровождающие, специально подготовленные гиды. Не просто некие местные жители.

— Нам нужны профессионалы в различных областях. Это и аграрии, и лесники, и кулинары, и зоологи, — отметила Желнина.

Сейчас, как считает руководитель турфирмы «Норд Стоун» Олег Лютцков, кадров для организации экологического туризма у нас фактически нет. Сам «Северный камень» (в переводе на русский название компании говорит само за себя) организует геологические и минералогические экскурсионные туры в Хибины.

Если говорить об арктической специфике, то для полярных районов, продолжила Желнина, есть две концепции взаимодействия социума и природы – отделенный от окружающей среды город под куполом и встроенная в местную природу «умная» юрта. Сама Зоя Юрьевна, конечно, выбирает второй вариант.

Председатель Кольского центра охраны дикой природы Виктор Петров выделил три обязательных признака экологического туризма: сверхкомпенсация (включая, например, финансовую) негативного воздействия на природу, привлечение местных сообществ и обязательное образовательная составляющая.

Для развития экологического туризма, рассказал заместитель председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев, власти выбрали ряд особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с разными ландшафтами. Это заказники «Куца» и «Сейдозеро», природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний», национальный парк «Хибины».

Сейчас создают природный парк в районе Териберки. Последний особенно интересен, потому что позволит монетизировать туристическую нагрузку. Но при этом надо учитывать реальную туристическую емкость территории с учетом хрупкой северной природы. Сейчас, по данным Бугаева, Териберку посещают около 40 тысяч человек в год. Специалисты рассчитали, что она может принять до 70 тысяч. Для увеличения турпотока нужна реконструкция дороги.

Еще одна проблема – сезонность. На большинстве наших природных территорий наплыв туристов идет зимой. Так что надо как-то выравнивать потоки в течение всего года. Важно также развивать туристскую инфраструктуру. Не только непосредственно на территории ООПТ, но и на прилегающих землях.

Для начала – поставьте урны

— Проблемы, связанные с увеличением турпотока, очевидны, — отметил заместитель директора Полярно-альпийского ботанического сада-института Денис Давыдов.

Туристы, считает ученый, наносят вред природе, даже если идут по оговоренным маршрутам и тропам. Нужно выбирать золотую средину: привлекать внимание к природе, не вредя ей при этом.

Член Общественного совета при госкорпорации «Росатом» и просто любитель природы Сергей Жаворонкин был еще более категоричен. Мы, считает он, не готовы к большому потоку туристов. Огромный вред природе наносят всевозможные ралли, организуемые на Кольском полуострове. А сплавы по семужьим рекам? Это же бедствие! Да и турпоток в Териберку приносит лишь горы мусора.

— Если мы хотим сохранить природу Кольского полуострова, то должны регулировать туристические потоки, — резюмировал Сергей Николаевич.

В общем, пока, похоже, если мы говорим об экологическом туризме, проблем больше, чем решений. Тему продолжила генеральный директор туроператора «Понаехали», председатель ассоциации «Кольский туризм» Елена Лановая. Монетизация турпотока – это, конечно, теоретически правильно. Но, если въезд на те или иные территории станет платным, что там будет делаться на собранные деньги? Люди должны видеть конкретные вложения в природоохранные проекты.

И еще одно важное замечание: да, туристов упрекают в том, что они мусорят. Но, подчеркнула Лановая, нужно их не только строжить и штрафовать, но и создать необходимые условия. Для начала – поставить урны. Их не найдешь даже в наших городах, что уж говорить о сельских дорогах! А все это – задача местной власти.

Закончить, однако, хочется на позитивной ноте. Наш регион, уверен директор туристической компании «Мурмания», президент ассоциации гидов Мурманской области «Арктические гиды» Владимир Онацкий, просто создана для экологического туризма. Природа у нас не тронута человеком. И это огромный плюс. Наша задача – не загубить это богатство.

— Я экологический экстремал, я людей бью, если они мусорят на природе, — пошутил Владимир.

Уже шесть лет подряд Онацкий с единомышленниками проводят акцию по уборке Териберки. Везут туда волонтеров и собирают мусор. А попутно рассказывают им об этом месте, его истории и природе. Каждый раз увозят обратно по два-три грузовика. Речь о мусоре. Впечатления в грузовиках не измеришь. Но пара мешков точно наберется. Наверное, это и есть настоящий экологический туризм, каким он должен быть.