Когда у фальшивомонетчиков отпуск?

Похоже, что в мае. Но обо всем по порядку. В прошлом году в России обнаружили без малого 50 тысяч поддельных отечественных купюр. Соответствующую аналитику подготовил Департамент наличного денежного обращения Центробанка.

Много это или мало? Показатель отечественного фальшивомонетничества (вот как это называется!) специалисты считают низким. Причем уже три года подряд он остается на одном и том же уровне – 7 подделок на миллион находящихся в обращении банкнот. Да, похоже, сдулись наши криминальные Васнецовы и Шишкины. А вот в 2011 году этот показатель равнялся 17!

Итак, в прошлом году в банковской системе нашего отечества было обнаружено 48293 поддельных денежных знака Банка России. При этом наиболее урожайным (6583 штук) выдался август. А меньше всего (2084) фальшивомонетчики наследили в мае.

Купюрное строение подделок выглядит так: 33707 пятитысячных банкнот, 7480 тысячных и 1450 двухтысячных. Меньше всего подделывали банкноты номиналом 10 рублей. Таковых обнаружено всего шесть. И то сказать – осталось их мало. Да и овчинка выделки не стоит. В Мурманске таких четыре штуки надо нарисовать, чтобы только на троллейбусе проехать.

При этом неожиданно популярными у любителей приложить свои способности за пределами правового поля оказались десятирублевые монеты. Таких подделок выявлено 5014 штук. Видать, чеканить проще, чем печатать. Или азартнее?

Наибольшее количество поддельных денежных знаков обнаружено в Центральном федеральном округе (22588 штук), наименьшее – в Дальневосточном (646). Северо-Запад с 8087 подделками оказался на почетном (по крайней мере, у фальшивомонетчиков) третьем месте, лишь немного уступив Поволжью (8248).

Не осталась без внимания отечественных криминальных умельцев и зарубежная валюта. Поддельных банкнот иностранных государств в прошлом году выявлено 1730 штук.

Здесь самыми урожайными выдались март и сентябрь – 230 и 225 купюр соответственно. А вот май с его 75 дензнаками подкачал, как и в случае с отечественной валютой. Из чего, собственно, и напрашивается вывод о любимом отпускном месяце российских фальшивомонетчиков.

Но вернемся к валюте. Среди выявленных подделок большинство ожидаемо составили горячо любимые в народе американские доллары (1573 дензнаков). При нынешнем курсе их и рисовать-то, наверное, приятно. Поддельных евро обнаружено всего 118 банкнот. Да, не приживается у нас европейская валюта. Даже фальшивая.

Кроме того, были обнаружены поддельные китайские юани в количестве 37 банкнот. По одному разу ухари не пощадили и без того с трудом выживший в Еврозоне британский фунт и даже (ее-то за что?) японскую иену.