Клондайк в ловозерских тундрах

Чтобы оценить масштаб проекта «Федорова тундра», достаточно несколько ключевых цифр: свыше 60 миллиардов рублей капиталовложений, годовая мощность до 16 миллионов тонн по руде или 250 тысяч тонн концентрата.

А это более 8 тонн конечной продукции – платиноидов. Проект позволит создать 1200 новых высокооплачиваемых рабочих мест. Срок эксплуатации месторождения – не менее четверти века, возможно, больше. Обо всем этом рассказали на брифинге заместитель губернатора Ольга Кузнецова и генеральный директор АО «Федорово рисорсес» Алексей Гостевских.

Создать инфраструктуру поможет государство

Освоение месторождения платиноидов «Федорова тундра» входит в шестерку крупных инвестиционных проектов на территории Мурманской области, которые получат федеральное софинансирование. АО «Федорово рисорсес», которое является компанией-оператором проекта, предоставят субсидию на создание объектов инфраструктуры. Решение об этом было принято 15 октября прошлого года на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики под председательством вице-премьера Юрия Трутнева.

— Для нас проект разработки этого месторождения очень важен, — подчеркнула Ольга Кузнецова. — Были факторы, которые мешали его реализации. Но за последнее время проведена большая работа, проект вышел в плоскость реализации. Так как месторождение крайне удаленное, по решению федерального правительства проект получил поддержку – более 6 миллиардов рублей на создание инфраструктуры. Для региона важно, что за счет его освоения будут решаться социальные вопросы Ловозерского района. В частности, улучшатся его электрификация и связь с селом Краснощелье.

Алексей Гостевских, со своей стороны, отметил важность для инвестора поддержки со стороны федеральных властей и правительства региона.

Месторождение платины в центральной части Кольского полуострова в районе озера Инчъявр и притоков реки Кицы является крупнейшим в Европе. Оно было открыто в 1935 году. Однако оценки запасов пришлось ждать более полувека. Лишь в 1990-2000 годах стало известно, насколько они велики. Оказалось, что запасы месторождения, получившего название «Федорова тундра», превышают 350 тонн металлов платиновой группы – прежде всего палладия, платины и родия.

Первой преимущества разработки «Федоровой тундры» оценила компания «Barrick Gold», один из мировых лидеров по добыче золота с основными активами в США, Перу, Аргентине и Доминиканской Республике. В 2001 году инвестор создал ЗАО «Федорово Рисорсес», приобрел лицензию на разработку месторождения и приступил к работе.

К 2005 году было пробурено 167 геологоразведочных скважин. Подтвержденная стоимость запасов палладия и платины была оценена в 27 миллиардов долларов. Начать их добычу предполагалось в 2009 году, построив два карьера общей производительностью не менее 12 миллионов тонн руды ежегодно. В 2010 году было запланировано начало строительства горно-обогатительного комбината. Однако мировой финансовый кризис 2008 года заставил «Barrick Gold» пересмотреть планы и приостановить разработку «Федоровой тундры». С тех пор проект фактически был заморожен.

С опорой на местные кадры

Весной прошлого года права на освоение «Федоровой тундры» приобрел российский консорциум предприятий, в состав которого входит структура госкорпорации «Ростех». Новый инвестор завил о готовности вложить в его освоение 60 миллиардов рублей и начать проектно-изыскательские работы.

Приступить к добыче планируется через 6-7 лет, к 2027 году. На месторождении должны построить два карьера по открытой добыче руды и горно-обогатительный комбинат мощностью 15-16 миллионов тонн. В результате в регионе будет создано 1200 новых рабочих мест.

Как уже было сказано, для успешной реализации проекта требуется государственная поддержка в части создания инфраструктуры, необходимой для освоения месторождения. Предстоит отремонтировать 30 километров грунтовой дороги, проложить 85 километров высоковольтной линии электропередачи. Только стоимость ЛЭП по предварительным оценкам составит 5 миллиардов рублей. Однако эти вложения помогут не только освоить месторождение, но и будут способствовать экономическому развитию всего Ловозерского района. А в будущем упростят реализацию здесь других добывающих проектов.

— С логистической точки зрения месторождение непростое, требует больших капитальных вложений. Поэтому поддержка государства играет очень важную роль, — уточнил Алексей Гостевских.

Месторождение «Федорова тундра» расположено в 80 километрах на восток от Кировска и в 60 километрах на юго-юго-восток от села Ловозеро. На сегодня на его балансе стоит порядка 350 тонн платиноидов.

— Мы будет ориентироваться на подготовку кадров в регионе, — продолжил Гостевских. — И уже взаимодействуем с колледжами в Апатитах и Оленегорске. Штатное расписание на весь срок проекта готово. Так что мы знаем, какие профессии нам нужны и когда.

Желание инвестора сделать упор на местные кадры крайне важно для региона. Размещать рабочих будут в вахтовом поселке в непосредственной близости от карьера. Возить людей ежедневно за восемьдесят километров из Кировска или Апатитов слишком тяжело.

Сейчас идет проектирование подключения к сетям, закончен тендер на проектирование автодороги. В этом году планируется провести доизучение месторождения. Сейчас идет расчистка подъезда к его территории, бурение должно начаться уже в конце первого квартала. В 2027 году проект должен быть запущен. В настоящее время, уточнил Гостевских, участие иностранных акционеров в нем не предусмотрено. Насчет этого есть и законодательные ограничения.

И последнее: металлы платиновой группы, которые применяются в различных фильтрах, являются критически необходимыми для многих «зеленых» технологий. В частности, до 80 процентов палладия и платины используются в катализаторах для двигателей внутреннего сгорания.

— Это будет одно из самых экологичных предприятий Мурманской области, — резюмировала Ольга Кузнецова.