Как работает фабрика данных

Статистика будоражит умы людей. О ней – серьезно и не очень – вспоминали Марк Твен, Ильф и Петров, другие писатели. Сегодня – это наука на пересечении математики, программирования и социологии. Настоящая фабрика данных.

Как изменился Росстат за прошедший год? Какие прорывные проекты мы увидим в ближайшее время? Как цифровизация и новые технологии будут менять эту сферу? Какой будет статистика через десяток лет? Об этом глава Федеральной службы государственной статистики Павел Малков рассказал на открытой лекции.

В стенах Башкирского государственного университета собрались студенты уфимских вузов, преподаватели и журналисты. По видеоконференцсвязи к ним присоединились сотни их коллег, интересующихся статистикой.

— Мы переделываем и модернизируем Росстат. Сегодня он находится на этапе цифровой трансформации. И именно молодым людям предстоит менять наш мир в ближайшем будущем, — подчеркнул Павел Малков, дав понять, что обращение его именно к студентам совсем не случайно.

В условиях цифровой экономики, продолжил он, растут требования к оперативности и детализации любой информации, включая статистику. Вместе с этим увеличивается спрос на специалистов, умеющих работать с данными. Профессия статистика в ряде международных рейтингов уже входит в топ-10.

В Росстате, отметил Павел Малков, работают люди абсолютно разных специальностей. Надо лишь любить цифру. Кстати, сам Малков по образованию программист.

Большинство из 20 тысяч человек, которые сейчас трудятся в структуре Федеральной службы государственной статистики, – женщины. Средний возраст руководящего аппарата – 43 года, работников территориальных органов – 46 лет.

Ежегодно Росстат собирает более 25 миллиардов единиц информации. Вся она обезличена. Имен, фамилий, адресов и иных данных, которые могли бы как-то затронуть личное пространство и интересы конкретного человека, в ней нет.

В 2019 году была принята стратегия развития службы до 2024 года. В этом году ее концепцию обновили. Главные задачи: цифровизация, централизация, аналитика.

С цифровизацией все понятно. Свыше 80 процентов крупных и средних предприятий и более половины малых уже сейчас сдают статистическую отчетность в электронном виде. В будущем году бумага должна окончательно уйти в прошлое.

Что касается централизации, то Росстат все активнее получает массивы данных из различных государственных органов – Пенсионного фонда, Федеральной налоговой службы, единого государственного реестра ЗАГС и других источников. Такая, изначально обобщенная и структурированная информация позволяет обновлять данные по множеству показателей, сокращая нагрузку на предприятия по работе со статистической отчетностью.

И об аналитике. Сегодня Росстат предлагает не только цифры, но и их анализ. Скажем, отчет по демографии на 500 листах не подходит для руководителей высокого уровня. У них просто не будет времени анализировать все эти таблицы. Необходим некий вектор. Важно, что, обобщая, Росстат не делает при этом прогнозы и не дает оценки. Это принцип работы статистических служб во всем мире.

— Но любая новая технология – это всего лишь инструмент, — подчеркнул Малков. — При всех идущих изменениях, мы сторонники эволюции, а не революции.