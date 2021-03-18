Как вывести формулу счастья?

В Экспертном центре Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) прошло очередное заседание экспертного совета. Его участники обсудили пути повышения качества жизни жителей российской Арктике и стоящие в связи с этим задачи.

Оптимисты живут на Ямале

Заведующий кафедрой государственного управления и публичной политики РАНХиГС Александр Балобанов напомнил, что концепция оценки качества жизни начала разрабатываться с 60-х годов прошлого века. Тема эта крайне важна, но есть одно «но». Как с ней работать? Качество своей жизни человек оценивает по множеству факторов – уровень здравоохранения, развитие социальной сферы, степень комфорта городской среды, отсутствие жилищно-коммунальных проблем, наличие хорошо оплачиваемых рабочих мест и так далее.

Но как конкретизировать связь между этими факторами и удовлетворенностью индивида своим существованием? В данных Росстата есть показатель уровня жизни, но не ее качества. Статистики говорят о доходах населения и о том, что на них можно купить. Но это гораздо уже, чем понятие качества жизни.

Для его повышения в Арктике, считает эксперт, должна быть реализована развернутая программа работ. Локальными улучшениями здесь не обойтись. В решение этой задачи должны быть вовлечены как местная власть, так и сами жители. Должна быть разработана четкая система показателей, которая позволит оценить результаты.

Наработок в этой сфере, уточнил Балобанов, очень много. В расчет принимаются продолжительность жизни, объем валового регионального продукта и многие другие показатели. Но территории в Арктике очень разные. Поэтому вся работа должна быть подстроена под конкретные регионы.

В 2020 году Национальное агентство финансовых исследований по заказу АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике» (АРЧК) провело исследование с целью выявления тенденций миграционных процессов на российском Севере.

Как отметил руководитель проектов департамента по делам Арктики АРЧК Олег Кривохижин, северяне на первые по значимости места ставят работу, здравоохранение и жилищную сферу. Но проблемы в разных регионах отличаются. Так, на неудовлетворительное состояние жилого фонда чаще жаловались жители Красноярского края, Якутии и Коми. А на плохое благоустройство – Карелии и Архангельской области.

В оценке же перспектив успешного развития регионов Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) мнения разделились приблизительно пополам. Причем молодежь ожидаемо проявила больше оптимизма. Из регионов самым оптимистичным оказался Ямало-Ненецкий автономный округ. И это вполне понятно: здесь один из наиболее высоких показателей уровня жизни не только на Севере, но и во всей России. Наиболее скептически оценили возможности светлого будущего жители Архангельской области, Якутии, Карелии и Коми.

В партнерстве с государством

Член экспертного совета, доктор юридических наук Христина Пешкова ключевым фактором считает внимание к северным регионам со стороны федерального центра. Население на Севере, по ее мнению, должно поддерживаться за счет бюджетных средств. Собственных усилий регионов АЗРФ для этого недостаточно.

Координатор экспертного совета ПОРА Александр Воротников также отметил, что именно взаимодействие государства и бизнеса позволит решить существующие проблемы развития регионов в Заполярье.

— Инструменты государственно-частного партнерства (ГЧП) необходимо использовать для развития транспортной, социальной и туристической инфраструктур, реформирования системы обращения с отходами и в других значимых областях. Так, в Республике Саха (Якутия), Ямало-Ненецком автономном округе и Мурманской области уже реализованы проекты на основе ГЧП, — подчеркнул Воротников.

Показатель качества жизни, напомнила генеральный директор Национального агентства развития предпринимательства Юлия Алферова, в мире называют по-разному. Выводят индексы благосостояния, счастья и тому подобное.

Но, как ты это ни называй, а удовлетворение человека своей жизнью напрямую связано с социально-экономическими показателями. Потому что каждому нужно, чтобы у него все хорошо было в семье, включая, безусловно, здоровье. Плюс чувство безопасности, возможности самореализации и перспективы получения дохода за счет капитализации своих компетенций. Большое значение также имеет состояние окружающей среды и комфорт среды городской.

В России, уточнила Алферова, уже есть национальные проекты, которые так или иначе позволяют повысить все эти показатели. Они направлены на улучшение городской среды, защиту природы, развитие здравоохранения и так далее.

Если говорить об арктических регионах, то, считает Алферова, оживить их, остановить отток населения отчасти сможет увеличение грузоперевозок по Севморпути и Северному морскому транзитному коридору в целом.

Люди уезжают либо из-за неблагоприятного климата (и с этим уже ничего не поделаешь), либо по причине отсутствия работы. Крупные компании, считает эксперт, на Севере не будут прирастать кадрами. Да, производства могут развиваться. Но одновременно с этим процессом идет их активная модернизация. А для новых технологий людей надо все меньше и меньше.

Поэтому северян надо переориентировать на малый бизнес, открытие собственного дела. И сами крупные компании при освобождении работников зачастую помогают им это сделать.

От себя замечу: как не вспомнить в этой связи усилия Кольской ГМК по трудоустройству своих сотрудников, высвободившихся при закрытии вредных и устаревших производств в Никеле и Мончегорске.

Сейчас, уточнила Юлия Алферова, особенно актуальна занятость в сфере доставки (сказалась пандемия), службы такси, редактуры текстов и тому подобного. Спрос на эти виды деятельности достаточно высок. И людей надо ориентировать на эти виды деятельности.