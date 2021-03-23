Чтобы сезон не разочаровал

Не верьте сугробам. В Мурманскую область однозначно пришла весна. И многие дачники уже сейчас высевают цветы и овощи на рассаду.

Самое время рассказать о правилах покупки семян, благодаря которым удастся избежать материальных потерь и разочарований в разгар сезона.

Специалисты управления Россельхознадзора по Мурманской области советуют выбирать луковицы растений одинаковой формы, цвета, без повреждений и вмятин. Слишком маленькие или большие не берите. Они должны быть твердыми, без вмятин и порезов, не пересушенными и не вялыми, упакованными в специальную коробку или пакетик.

Лучше приобрести районированные сорта, которые максимально приспособлены к нашим условиям. Путем проведения многочисленных и разнообразных испытаний их тщательно отобрали для вас ученые научно-исследовательских институтов. Такие растения будут регулярно плодоносить и давать наилучшие урожаи высококачественных плодов, отличаться ярким внешним видом и устойчивостью к болезням.

Перед покупкой семян нелишним будет уточнить, включен ли сорт или гибрид в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации. Это гарантия высоких урожаев в зоне районирования и того, что сорт не был выведен методом генной инженерии. Запомните: генно-модифицированных сельхозрастений в Госреестре нет!

Реестр ежегодно дополняется и переиздается Государственной комиссией по испытанию и охране селекционных достижений. Ознакомиться с ним можно на сайте https://gossortrf.ru.

Определившись с сортом, при покупке семян следует обязательно обратить внимание на их упаковку. Согласно законодательству на пакетике должны быть указаны наименование и адрес производителя или импортера, название культуры и сорта в соответствии с Госреестром.

Здесь также должен содержаться стандарт, техническое условие на сортовые и посевные качества семян, номер партии, год урожая, дата упаковки, информация о массе или количестве семян. Внешний вид упаковки также не должен вызывать сомнений. Она должна быть целой, без признаков намокания или иного внешнего воздействия.

Впрочем даже исчерпывающая информация на пакетике с семенами не всегда гарантирует их качество. Каждый год на рынках Мурманской области появляются граждане, которые торгуют семенами овощных и цветочных культур, выращенными на собственных приусадебных участках. При этом они расфасовывают их в цветные пакетики, оформленные в полном соответствии с требованиями законодательства.

Однако указанная информация не всегда достоверна, а содержимое пакетика не всегда соответствует требованиям ГОСТов. Поэтому приобретать семена и посадочный материал лучше в специализированных, уже зарекомендовавших себя магазинах.