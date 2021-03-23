Больше поступлений, меньше жалоб

Как сообщила на расширенной коллегии руководитель областного управления ФНС Оксана Савченко, рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет региона в 2020 году составил 3,2 процента.

В консолидированный бюджет Мурманской области мобилизовано без малого 84 миллиарда рублей, что превысило показатели предыдущего года на 2,6 миллиарда. Поступления во внебюджетные фонды страны также показали прирост на 2,5 миллиарда и составили 47,7 миллиарда рублей.

Задолженность налогоплательщиков Кольского края по всем видам платежей снизилась почти на 10 процентов, в том числе по имущественным налогам – почти на 4 процента, и на начало 2021 года сократилась до 8 миллиардов рублей. При этом в структуре совокупной задолженности 57 процентов приходится на задолженность граждан и предприятий, находящихся в процедуре банкротства.

В ходе декларационной кампании 2020 года (граждане отчитывались о своих доходах за 2019 год) северяне уплатили в бюджет 222 миллионов рублей.

На коллегии Оксана Савченко также отметила значительное сокращение количества жалоб, поступающих в областное управление ФНС. По сравнению с 2019 годом этот показатель снизился почти вдвое.

Среди приоритетных направлений работы налоговых органов Кольского края на текущий год были обозначены исполнение параметров бюджета и доходов государственных внебюджетных фондов, сокращение недоимки, применение риск-ориентированного подхода при организации контрольных мероприятий, а также дальнейшее повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг Налоговой службы на территории Мурманской области.