Арктика на связи!

Говорить о полноценном освоении Арктики невозможно без создания здесь мощной телекоммуникационной инфраструктуры. Однако сегодня качественная связь и широкополосный Интернет доступны далеко не на всей территории российского Севера.

Перспективы цифровизации региона стали темой заседания дискуссионного клуба, организованного Интернет-порталом «Деловой Петербург» совместно с Проектным офисом развития Арктики (ПОРА). Участники обсудили арктические проекты в сфере телекоммуникаций, сложности с организацией спутниковой связи в высоких широтах, актуальность создания здесь центров обработки данных (ЦОД) и другие вопросы.

Обеспечить цифровой суверенитет

Связь в современном мире играет ключевую роль. В большинстве малых городов и поселков Севера она развита слабо, что мешает как комфортной жизни населения, так и появлению в регионе новых инвестпроектов. Однако обеспечить надежную связь для жителей Арктики – задача весьма непростая. Огромные расстояния между населенными пунктами, экстремальные температуры, вечная мерзлота – стандартные решения в таких условиях обходятся очень дорого. Вышки сотовой связи везде не поставишь, оптоволоконные кабели на огромные расстояния провести дорого.

— Связь в Арктике не развивается теми темпами, которыми хотелось бы, — подчеркнул представитель Северо-Восточного федерального университета Алексей Ермаков. — Со времени распада СССР у нас эта отрасль двигалась исключительно к коммерциализации. А в приполярных районах заработать на этом не получится. Людей там живет мало, вложения, по крайней мере, первоначальные, будут весьма значительными.

Заказчиком инфраструктурных телекоммуникационных проектов на Крайнем Севере, по мнению Ермакова, должен стать «Ростелеком» или другая крупная общероссийская компания. Потому что связь в Арктике – задача государственная.

Кроме финансовых есть и чисто технические сложности. Скажем, спутниковую связь в высоких широтах наладить крайне сложно. Как пояснил генеральный директор ООО «ВизКом», эксперт по спутниковой связи Владимир Якубович, углы для слежения за спутниками здесь очень острые, буквально несколько градусов. Поэтому в сторону юга не должно быть никаких помех со стороны рельефа. Только так антенна сможет увидеть спутник. А это значит, что ее, возможно, придется выносить достаточно далеко за пределы населенных пунктов, что удорожает монтаж и эксплуатацию.

Между тем, по мнению директора АО «Супертел» Константина Лукина,

меры по цифровизации нужно предпринимать решительные. Эпоха сменилась. Пандемия новой коронавирусной инфекции показала, что без надежной связи выжить просто невозможно. При этом самое время задуматься о цифровом суверенитете страны. Нам нужны отечественные IT-разработки.

— Гугл и Фейсбук, конечно, прекрасные компании, но они строят свой мир. А нам нужен свой. И у нас есть все шансы стать лидерами в цифровой сфере, — заметил Лукин.

Арктика – это пятая часть территории России. Так что без ее цифровизации не обойтись. С точки зрения прокладки подводных кабелей связи, уточнил Лукин, здесь никаких проблем не будет. Не вызовет особых сложностей и вывод их на сушу. Скажем, разработанный компанией «Супертел» еще в 2017 году проект «Северное Сияние» предполагает прокладку подводной линии волоконно-оптической связи от Мурманска до Владивостока. А далее, если будет потребность, то и в Китай. Общая пропускная способность планируемой линии – 32 Тбит/с. Важно и то, что проект «Северное Сияние» полностью основан на отечественном оборудовании.

Кабель в воду, концы на сушу

В списке основных задач Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) до 2035 года указано создание трансарктической магистральной подводной волоконно-оптической линии связи с выходом локальных линий связи в крупнейшие порты и населенные пункты АЗРФ.

В августе прошлого года компания «Мегафон» и холдинг «Росгеология» объявили о начале разведывательных работ, необходимых для прокладки такой линии. «Мегафон» и финский инфраструктурный оператор «Cinia» рассчитывают проложить ее к 2023 году. Линия станет первой в Арктике. Это будет самый короткий маршрут для передачи данных из Европы в Азию. Он почти вдвое (с 220 до 118 миллисекунд) сократит время передачи данных между двумя континентами. И это не просто игра с цифрами. Скажем, для биржевых операций даже те самые тысячные доли секунды оказываются порой решающими.

Совместный с финнами проект директор по сетевой инфраструктуре ПАО «Мегафон» Валентин Полозенко назвал успешным примером коммерции в Арктике. Он важен для конечных потребителей в Европе и на Дальнем Востоке. Но одновременно к проекту подтянут и северные и восточные регионы России. Договоры об отводах уже заключены с Чукоткой, Якутией и Коми.

Тему цифровизации Арктики продолжил генеральный директор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов. Да, в ключевых северных городах проблем с Интернетом нет и сейчас. И это не только Мурманск и Архангельск, но и, скажем, куда более удаленные от «большой земли» Воркута или Норильск. Но к ним необходимо подтягивать небольшие населенные пункты, чтобы обеспечить цифровое равенство населения.

Серьезная IT-составляющая, добавил Анкилов, есть в крупных проектах всех добывающих компаний. Так что сырьевые гиганты невольно двигают в Арктику информационщиков.

Частным вариантом цифровизации может стать коротковолновая радиосвязь. Ранее считалось, что применять ее в высоких широтах нельзя из-за преломления коротких волн в ионосфере. Новые технологии и математические модели позволяют решить эту проблему.

Да, скорость КВ-диапазона невелика. Но, по мнению исполнительного директора ООО «Ратем» Василия Васильева, такую связь можно использовать для обеспечения голосовой коммуникации, пересылки электронных писем, а также, скажем, передачи погодных файлов судам, идущим по Северному морскому пути.

Что хранить в полярных облаках

О размещении в Арктике Центров обработки данных в последнее время много говорят. ЦОД – это фабрики будущего, считает Константин Лукин. Скоро информация станет таким же ресурсом, как полезные ископаемые. Развитие ЦОД даст толчок многим новым профессиям. В Арктике есть доступ к дешевой энергии, а природный холод позволяет удешевить охлаждение серверов. Но вот каналы связи сюда нужно еще подтянуть.

— Да, охлаждать здесь особо не надо. Но обратная сторона медали – контент должен быть максимально приближен к потребителю, — Валентин Полозенко был не столь оптимистичен. — Так что же тогда хранить в арктических ЦОДах, если потребители находятся в тысячах километров? Но если будет такой запрос, то мы обеспечить хранение данных готовы.

— Если речь идет об Интернете вещей, то за тысячи километров данные размещать нельзя. Есть скорость передачи. Там счет на миллисекунды, — поддержал скепсис коллеги Алексей Ермаков.

По его мнению, ЦОДы в Арктике подходят разве что для облачных хранилищ. Здесь можно держать огромные массивы редко востребованных данных. Участники дискуссии тут же вспомнили о «законе Яровой». А мне на ум пришла все еще не отмененная реформа техосмотра. Если действительно с октября от операторов ТО потребуют каждый раз дважды фотографировать все авто, то вот вам и септиллионы байт информации, которую придется где-то складировать. Почему бы и не в Арктике?

Для постоянно востребованной информации, продолжил Алексей Ермаков, облачные (читай – удаленные) хранилища не подойдут. Тут нужны туманные и даже капельные вычисления, когда обработка данных максимально приближена к конечному устройству.