А снег идет…

Тема ликвидации последствий обильных снегопадов продолжает оставаться актуальной. Вчера на оперативном совещании ее в очередной раз рассмотрело правительство области.

Нужна работа над ошибками

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Мурманске и двух ЗАТО – Александровске и Североморске, где был введен режим повышенной готовности. Работу администрации областного центра по расчистке города от снега губернатор Андрей Чибис назвал неудовлетворительной. Мэрия, по его мнению, не учла изменения погодных условий и пропустила тот момент, когда нужно было развертывать фронт работ. Глава региона предложил городским властям провести работу над ошибками, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Напомним, в Мурманске проблемы возникали даже с проездом карет скорой помощи и вывозом мусора из заваленных снегом дворов.

Как доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, за первые четыре мартовских дня в регионе выпало более 40 процентов месячной нормы осадков. В Мурманске за пять дней – более половины. Однако уже к 7 марта регион вышел на плановый график по уборке и вывозу снега. И текущую ситуацию, в частности, на дорогах областного центра, министр оценил как удовлетворительную.

Глава администрации Мурманска Евгений Никора сообщил, что на начало марта доступ был ограничен к 224 из 863 контейнерных площадок с мусором. Но уже четвертого марта все было очищено. И сейчас проблем с вывозом мусора нет.

К 8 марта расчищено 256 дворов. Вопрос с их уборкой, считает Никора, в целом решен. Остается отработка обращений граждан по конкретным фактам. Также стоит задача по очистке кровель и вывозу снега из города.

Ситуация с ковид-19, доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, постепенно стабилизируется. В настоящее время в регионе для больных коронавирусной инфекцией остаются развернутыми более 900 коек. Свыше 600 коек демобилизовано для использования по основному профилю.

В обсерваторах находятся 935 человек, на самоизоляции – 2437. В регионе поддерживается неснижаемый запас необходимых лекарственных препаратов. Проведено более 800 тысяч исследований на ковид-19.

И о прививочной кампании. В 19 муниципальных образованиях региона работают 25 прививочных бригад. В Мурманскую область поступило в общей сложности более 31 тысячи доз вакцины, привито почти 26 тысяч человек.

Поборются за кубок губернатора

Доплаты учителям за классное руководство, сообщила министр образования и науки Ольга Дзюба, составляют 5 тысяч рублей. С учетом районного коэффициента и северных надбавок в Мурманской области сумма равна 11500 рублям. Это выплата из федерального бюджета. В текущем году на эти цели региону выделено более 630 миллионов рублей.

Кроме этого, за счет регионального бюджета при наполняемости класса более 25 человек классный руководитель получает еще 8 тысяч. Таким образом, общий размер доплаты составляет 19500 рублей. А классных руководителей в Мурманской области 3668 человек.

На 5 марта, сообщила Ольга Дзюба, абсолютное большинство из них в полном объеме получили доплату за январь и февраль. Проблемы возникли в подведомственных областному министерству образования и науки образовательных учреждениях, где 89 педагогов не получили вовремя январскую доплату. По техническим, как уточнила министр, причинам. По состоянию на 9 марта проблема решена. В министерстве проводится служебная проверка.

Губернатор Андрей Чибис предложил Ольге Дзюбе направить каждому из 89 педагогов письмо с извинениями, а о результатах проверки и принятых административных мерах доложить ему незамедлительно.

Ольга Дзюба также выступила докладчиком по вопросу участия региона в Российском движении школьников. РДШ, напомнила министр, – общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация. Она образована в октябре 2015 года в соответствии с указом Президента страны. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения.

В Мурманской области отделение РДШ работает с 2016 года. Создан региональный и 9 муниципальных ресурсных центров – в Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, ЗАТО Североморск, Александровск и Заозерск, а также Кандалакшском районе.

Ежегодно под эгидой РДШ в регионе проводится более 600 мероприятий с охватом более 17 тысяч учащихся. На текущий год также запланирован ряд крупных проектов – патриотических, профориентационных, образовательных, спортивных и так далее.

О развитии школьного спорта доложила и.о. министра спорта Светлана Наумова. В прошлом году в Мурманской области действовало 83 школьных спортивных клуба, в которых занималось более 18 тысяч учащихся. На этот год стоит задача усилить эту работу. Акцент будет сделан на оснащение школьных спортивных клубов новым инвентарем, комплектацию их кадрами и усиление методического обеспечения.

Кроме того, в апреле будет дан старт комплексным спортивным соревнованиям на Кубок губернатора. Финал пройдет в период осенних каникул в ноябре. Победителей и призеров ждут гранты, которые можно будет потратить на ремонты помещений клубов или их оснащение.