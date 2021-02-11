На долю нашей страны приходится всего-навсего два процента мирового производства. Соответственно ничтожен и ее вклад в загрязнение окружающей среды планеты. Так стоит ли нам подключатся к модной нынче во всем мире экологической теме?

Проблемы и возможности зеленого развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) эксперты обсудили на очередном заседании «Дискуссионного клуба» Проектного офиса развития Арктики (ПОРА).

На пятнадцать лет позади

Зеленая волна, по мнению директора по стратегическому развитию Научного центра Евразийской интеграции Светланы Бик, стала доминантной во всем мире. Поэтому важен не наш вклад в загрязнение мировой окружающей среды, а риски для нашей экономики, если мы не будем следовать этой повестке.

Лидерами зеленого движения выступают две ведущие мировые экономики и соответственно крупнейшие загрязнители – Китай и США. Но принята и так называемая зеленая повестка ЕС. Хотим мы того или нет, нам придется соответствовать стандартам, заданным Европой, США, Китаем и другим странами. Иначе об иностранных инвестициях можно будет забыть.

— От зеленой волны спрятаться не удастся. И важно, как активно мы к ней подключимся. Потому что, по моей оценке, отставание наше в этом вопросе составляет около пятнадцати лет. Надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд, — уточнила Светлана Бик.

Теперь об арктической зоне. В центре экологической повестки находится климатическая доминанта. Проще говоря, насколько выбросы от того или иного производства влияют на потепление климата. К арктическим относятся восемь государств: США, Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Россия. В их числе самые фанатичные поборники климатической повестки. При работе в Арктике нам обязательно придется это учитывать. Это тем важнее, что наши крупнейшие сырьевые компании тесно интегрированы в западную экономику – как в плане привлечения инвестиций, так и сбыта продукции.

В структуре бюджетных расходов наших северных регионов, добавила Бик, климатических мероприятий фактически нет. Нет специфических затрат, связанных с экологизацией экономики. А начинать надо с базовых отраслей – ТЭК, металлургия, добыча углеводородов.

Ради собственного населения

Основу зеленой экономики, по мнению доктора биологических наук из Якутии Бориса Кершенгольца, составляет экологически чистая энергетика. В топливном балансе восточного сектора АЗРФ доминируют уголь и нефтепродукты. Это ведет к существенному удорожанию электрической и тепловой энергии. Не могу не добавить от себя: это же напрямую касается и Мурманской области.

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) – общероссийская площадка для общения представителей государственных, общественных и коммерческих организаций, заинтересованных в устойчивом развитии северных территорий страны. Для привлечения внимания к социальным, экономическим и экологическим аспектам жизнедеятельности человека в Арктике создан экспертный центр ПОРА, одной из программ которого является «Дискуссионный клуб».

— Для нас экологизация Арктики – это в первую очередь переход на газ, — вступил в разговор вице-президент Национальной Гильдии профессиональных консультантов, доцент МИФИ Вячеслав Марача.

Впрочем, есть и иной выход – строительство АЭС малой мощности. Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» уже работает в городе Певек на Чукотке. Строительство первой сухопутной мощностью 40-50 мегаватт уже запланировано в поселке Усть-Куйга Усть-Янского района Якутии. Это станция модульного типа. Она позволит более чем в два раза снизить стоимость электроэнергии в районе действия.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Анастасия Лихачева сделала акцент на международных отношениях в Арктике.

Приходится признать, что Арктика становится регионом интенсивной милитаризации. Конфронтация в этом районе ряда стран стала реальностью. И экологическая повестка – чуть ли не единственная точка соприкосновения здесь США, России и Китая. Таким образом, экология переходит в категорию политических задач. И нашей стране нужно проявлять инициативу. Ведь у нас есть актив – мы имеем эксклюзивные наработки в Арктике.

Зеленая экономика, высказал свое мнение директор Центра исследования экономических проблем развития Арктики МГУ, профессор Сергей Никоноров, нужна не США и Канаде, а в первую очередь нам самим, нашему собственному населению.

— Я не верю, что, если завтра мы станем белыми и пушистыми, к нам пойдут инвестиции, — уточнил Никаноров. — Никто нас сейчас не возьмет в свое сообщество. Поэтому мы должны решать свои проблемы сами. Нужно создавать свой внутренний экологический банк в Арктической зоне, который будет привлекать внутренние инвестиции. Мы должны быть проактивны в Арктике, создавая собственную модель будущего, а не пытаться встроиться в чужие наработки.

Чистые грязные технологии

Зеленая экономика, по мнению ведущего научного сотрудника Института экономических проблем Кольского научного центра РАН, д.э.н. Алексея Фадеева, безусловно должна стать драйвером инновационного развития российской Арктики. Но экологически чистая энергетика, считает ученый, вполне возможна и в рамках использования углеводородного сырья. Уход от традиционных источников энергии пропагандируют в основном страны, которые не располагают этими ресурсами.

До четверти всех запасов углеводородов, напомнил докладчик, сосредоточены в Арктике. И более половины из них принадлежат Российской Федерации. К 2035 году до 60 процентов углеводородов будут добываться на месторождениях, которых сегодня еще нет на карте.

— Многие грязные технологии достаточно чисты, — добавил Алексей Фадеев. — Например, те, что сейчас используются на шельфе, во многом схожи с космическими. Это говорит об инновациях, применяемых в нефтегазовой отрасли. Возьмем проект «Приразломное», где ни одна капля нефти не попала в окружающую среду.

А общий вывод таков: нужна концепция гармонизации хозяйственной деятельности отраслей на государственном уровне. Речь идет о рыболовстве, нефтегазовой сфере, энергетике, транспорте и так далее.

О потенциале развития зеленой экономики в горнопромышленном секторе Мурманской области рассказал советник руководителя Кольского научного центра РАН, д.т.н. Владимир Маслобоев.

— Зеленые технологии придется развивать. Нам не дадут выйти из этой колеи. Иначе мы окажемся на обочине мирового прогресса, — подчеркнул он.

А развивать биотехнологии возможно и в горнопромышленном комплексе. Речь идет, например, о биовыщелачивании цветных и благородных металлов. Нужно лишь подсмотреть технологии у природы и внедрить их в производство.

Еще одно перспективное направление – экотуризм. Но нужно правильно рассчитать его нагрузку на местную природу. Иначе экосистема будет нарушена. Лучше приводить в регион меньше туристов, но брать с них за туры дороже. Иначе говоря, гнаться за качеством и эксклюзивностью, а не за массовостью.

В качестве примера Маслобоев привел Териберку. Туда уже сейчас прорываются толпы туристов. А что будет после постройки нормальной дороги? Село просто снесут. Об этом нужно задумываться уже сейчас.