Вирус мы переживем…

Насколько эффективными оказались предпринятые антикризисные меры? Какое будущее ждет мировую экономику и Россию после пандемии? Что может стать драйвером экономического роста? С какими вызовами предстоит столкнуться в 2021 году?

Эти вопросы обсудили участники конференции «Россия в мировой экономике: оценка потенциала экономического роста в контексте глобальной неопределенности». В режиме онлайн она прошла на площадке пресс-центра медиагруппы «Россия сегодня».

Хуже есть куда

Пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничительные меры имели для мировой экономики, международных экономических отношений и бизнеса явно выраженные негативные последствия. Особенно пострадали такие отрасли, как торговля, транспорт и туризм. Спад экономического роста наблюдался во всех странах, исключая разве что Китай. По данным Росстата, из-за пандемии и снижения цен на нефть отечественная экономика по итогам 2020 года сократилась на 3,1 процента в годовом выражении.

Мы, конечно, переживаем сейчас непростые времена. Но являются ли трудности прямым следствием пандемии, еще вопрос. По мнению заведующего кафедрой мировой экономики Дипломатической академии МИД России Петра Толмачева, после кризиса 2006-2009 годов оживления в мировой экономике не наступало. Был период стагнации. А в конце 2019 года в ряде стран даже обозначились признаки спада. Так что во многом мы имеем дело просто с естественной цикличностью. Наступает очередной этап, человечество входит в новый постиндустриальный период. Хотя, конечно, пандемия усугубила нынешний кризис.

— Российская экономика глубоко интегрирована в мировую, — отметил Толмачев. — 20 процентов капитала и 45 процентов прибыли российской экономики принадлежат нерезидентам. Поэтому и нашу страну спад не миновал.

В прошлом году, продолжил ученый, он составил 3,1 процента. И это существенно лучше прогнозов. Для сравнения: падение экономик развитых стран достигло в среднем 5,8 процента. Если брать Еврозону, то 8,3 процента. При этом более всего пострадали Испания и Италия. Вот уж у кого дела хуже некуда. А вот Россия прошла кризис легче, чем большинство стран. Наверное, потому, что ее потенциал до пандемии был недооценен.

— Я бы не сказал, что в связи с пандемией прервались все логистические цепочки. Примерно 85 процентов мировых грузов перевозятся морским транспортом. И по предварительным данным за 2020 год спад мировой торговли по тоннажу не так и велик, — взял слово заведующий лабораторией анализа и прогнозирования транспортно-логистических систем Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, завкафедрой нефтегазотрейдинга и логистики РГУ имени Губкина Юрий Щербанин.

При этом, например, наши внутренние авиаперевозки даже выросли по сравнению с 2019 годом. Потому что люди вместо заграницы поехали отдыхать на отечественные курорты.

Неопределенный доллар

Отдельно Юрий Щербанин остановился на рынке углеводородов. ОПЕК в февральском отчете опять снизила прогноз спроса на нефть и газ. Однако предсказать его чисто математически, считает Щербанин, очень сложно. Скажем, мировые мощности нефтеперерабатывающих заводов с 2010 по 2018 год устойчиво росли. За это время введено в строй 24 новых завода общей производительностью полмиллиарда тонн в год.

— Мощности никто не строит просто так, — резюмировал Юрий Щербанин.

Что касается нашей страны, то со времен распада СССР отстроены два порта на Балтике – Приморск и Усть-Луга. Первый – нефтяной и нефтепродуктовый, на 80 миллионов тонн в год. Правда, пока по ряду причин его фактическая загрузка составляет около 40 миллионов. Второй – многопрофильный, включая уголь. Ввод их в эксплуатацию сократил объем транзита российских грузов через порты прибалтийских государств.

Российский нефтегазовый сектор, по мнению Щербанина, в целом чувствует себя достаточно хорошо. Бензин у нас практически весь экологического стандарта Евро-5, наше дизтопливо охотно покупает Евросоюз. Так что на этом рынке мы выглядим вполне прилично.

Сначала отечественная нефтянка все же просела, считает профессор Дипломатической академии МИД России Алексей Харланов. Но восстановление отрасли происходит достаточно быстро. Важно, куда направлять деньги, которые страна зарабатывает на продаже углеводородов.

— В плане платежного баланса ситуация в стране достаточно стабильна, — отметил профессор Государственного университета управления Борис Логинов.

В США, например, в третьем квартале прошлого года ВВП упал почти на треть. Правда, в четвертом квартале вырос на те же 30 процентов. Что касается России, наше правительство и Центробанк оказали бизнесу существенную помощь. Это позволило стабилизировать экономику страны.

И о перспективах. На всю мировую экономику окажут влияние несколько негативных эффектов. Растет неравенство как внутри отдельных государств (пропасть между богатством и бедностью), так и между ними. Преимущество стран, имеющих значительные капиталы, становится все более очевидным. И эти проблемы останутся в будущем. За счет чрезмерной эмиссии доллара США создается наибольшая неопределенность в мировой экономике.

— Коронакризис мы переживем, но еще острее станут проблемы, которые были у человечества еще до пандемии, — подчеркнул Борис Логинов. — В частности, есть угроза развития инфляционных процессов. А на Западе этого не было в течение десятилетий.