В новом статусе

Мурманская таможня подвела итоги 2020 года. За отчетный период, сообщает пресс-служба ведомства, через границу в обоих направлениях проследовало около 200 тысяч граждан и 45 тысяч единиц автотранспорта.

Оформлено 88 воздушных и почти 5,5 тысячи морских судов. Большую часть последних (около 60 процентов) составляет рыбопромысловый флот.

В прошлом году таможня возбудила 1030 дел об административных правонарушениях, из них 446 – в отношении юридических лиц, и 33 уголовных дела.

Проведено 287 осмотров и 179 досмотров товаров, по результатам которых возбуждено 15 дел об административных правонарушениях. Также проведена 21 таможенная проверка финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности. В результате в федеральный бюджет поступило почти 32 миллиона рублей.

В ходе совместных мероприятий с другими контролирующими органами таможня выявила и изъяла из торгового оборота 1340 единиц контрафактной продукции, без малого тонну так называемых санкционных товаров, а также 3748 пар обуви, свыше 1000 пачек сигарет и 63 литра алкоголя, реализуемых с нарушениями требований о маркировке.

В ушедшем году в рамках масштабного реформирования у Мурманской таможни расширилась зона действия и обновился статус. С 1 сентября в регион ее деятельности добавились Архангельская область и Ненецкий автономный округ, а также омывающие их территориальное море и внутренние воды России.

С этого же времени Мурманская таможня начала работать в статусе таможни фактического контроля. В ее компетенцию теперь входят операции, требующие непосредственного контакта с товарами и транспортными средствами, взаимодействие со складами временного хранения, уполномоченными экономическими операторами, работа с применением системы управления рисками, контроль после выпуска товаров (проверка финансово-хозяйственной деятельности участников внешнеэкономической деятельности), а также совершение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых физическими лицами для личного пользования.