Утомленные снегом

Уборке снега губернатор Андрей Чибис попросил уделить особое внимание. Ведь всю последнюю неделю осадки на Кольском полуострове идут фактически без перерывов.

— Важно в максимально короткие сроки сделать все возможное, чтобы не только дороги и тротуары, но и дворы были почищены, — подчеркнул глава региона на оперативном совещании в правительстве области.

Притормози, водитель!

Отдельно обратился Андрей Чибис к водителям с просьбой по возможности не использовать личный транспорт в эти снежные дни. Ведь большинство дорожно-транспортных происшествий сейчас связаны именно с тем, что неопытные автолюбители не справляются с управление в сложных погодных условиях.

За первую неделю февраля, уточнил глава администрации города Мурманск Евгений Никора, в областном центре выпало 44 миллиметра осадков. Это почти двойная месячная норма. Из города уже вывезено 6,5 тысячи кубических метров снега. Его уборка продолжается. Днем на улицах работает 115 единиц техники, ночью – 90. Борьбу со снегопадом ведут 250 человек.

— Продолжаем работать в усиленном режиме, — подчеркнул Никора.

На региональных дорогах, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, с 1 по 7 февраля работало 168 единиц техники в сутки. Это на 10 процентов больше, чем в январе.

Пока Мурманск боролся со снегом, в Кандалакше сражались с огнем. В субботу утром там загорелся жилой дом на улице Спекова. Один человек погиб, более двух десятков семей остались без крова и имущества. Правительство области окажет пострадавшим материальную помощь в размере 100 тысяч рублей на каждого члена семьи.

— Знаю, что временное размещение всех пострадавших организовано, дополнительная помощь от правительства Мурманской области семьям должна быть оказана в ближайшие дни, — подчеркнул Андрей Чибис и поручил в кратчайшие сроки подготовить необходимые нормативные документы.

Глава региона также поблагодарил волонтеров и неравнодушных северян, принявших участие в сборе вещей для пострадавших семей. В настоящее время сбор приостановлен.

И об отопительном сезоне. Он, как сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Лыженков, проходит в штатном режиме. Аварий не зафиксировано. Зарегистрировано 178 технологических нарушений. В том числе в сфере электроснабжения – 46, водоснабжения – 84 и теплоснабжения – 48. По сравнению с прошлым годом их число снизилось фактически вдвое – на 42,7 процента. Запасы топочного мазута в регионе составляют 115 тысяч тонн, угля – 72 тысячи тонн.

Десять тысяч привитых

За две недели, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в регионе свернули две сотни коек, ранее перепрофилированных под КОВИД-19. Сейчас для больных коронавирусом оставлено 1327 мест. И около трети из них стабильно остаются свободными. Работают 17 патронажных бригад и 20 бригад скорой медицинской помощи. В обсерваторах находятся около 1300 человек, на самоизоляции – без малого 4 тысячи.

На территории Мурманской области действуют 23 прививочные бригады. В регион поступило 16 тысяч доз вакцины. В настоящее время привито уже 10 тысяч северян.

Завершился конкурсный отбор на предоставление муниципалитетам субсидий из областного бюджета для поддержки местных программ развития малого и среднего предпринимательства. Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, на эти цели 11 муниципалитетам выделено 7,2 миллиона рублей. В лидерах Оленегорск (767 тысяч), Мончегорск (750) и Печенгский муниципальный округ (745).

Местные власти могут потратить эти деньги на гранты для предпринимателей, оплату процентов по кредитам, которые те брали в прошлом году, и другие формы поддержки бизнеса. Как отметил губернатор Андрей Чибис, стоит подумать об увеличении выделяемых на эти цели средств.

В июле прошлого года запущен обновленный Инвестиционный портал Мурманской области. Наибольшей популярностью на нем, сообщила директор Корпорации развития Мурманской области Светлана Панфилова, пользуются разделы с информацией о преференциях, предоставляемых бизнесу на территории опережающего развития «Столица Арктики» и в Арктической зоне России. Здесь можно скачать пакет документов, необходимых для получения статуса резидента, записаться на консультацию к специалистам корпорации.

На портале также представлены точки роста региона. Например, развитие объектов придорожной инфраструктуры, создание туристического кластера в Териберке и так далее.

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В начале совещания губернатор также сообщил о кадровых изменениях в правительстве. Министром внутренней политики Мурманской области назначен Глеб Шинкарчук. Ранее он уже занимал эту должность. А в последнее время работал советником главы региона. Шинкарчук, в частности, отвечал за успешное административное переустройство Печенгского района в муниципальный округ.

Андрей Чибис также представил заместителя министра цифрового развития Александру Никипелову. Ранее она работала в должности директора по цифровым продуктам в АО «Русатом Инфраструктурные решения» – дивизионе госкорпорации «Росатом», где развивала направление «Умный город».