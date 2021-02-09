Слаще не стало

Годовая инфляция в Мурманской области, по данным Банка России, в декабре увеличилась до 4,1 процента после 3,6 процента в ноябре. При этом впервые за последние годы подорожал сахар.

При этом ее уровень по-прежнему оставался ниже, чем в целом по России (4,9 процента) и Северо-Западному федеральному округу (4,8 процента).

Причиной ускорения региональной инфляции, главным образом, являлись временные факторы, характерные для большинства регионов страны, в том числе снижение предложения на отдельных товарных рынках и рост издержек под влиянием переноса в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

Невъездной синьор Помидор

Годовая продовольственная инфляция в регионе возросла с 4,8 процента в ноябре до 5,5 процента в декабре. На ее ускорение в основном повлияли общероссийские факторы.

Так, рост затрат тепличных хозяйств на импортные материалы и оборудование из-за ослабления рубля стал причиной подорожания огурцов и помидоров. Кроме того, на рынке томатов сказалось и введение ограничений на ввоз продукции из ряда стран.

В связи с неблагоприятными погодными условиями пострадал урожай картофеля, что повлекло ускорение темпов прироста цен на него. Рост мировых цен на зерно привел к увеличению его внутренних цен, что определило рост цен на яйца и замедление снижения темпов прироста цен на мясо кур.

Снижение урожая сахарной свеклы вследствие сокращения посевных площадей и неблагоприятных погодный условий в южных регионах страны продолжило оказывать влияние на ускорение годовых темпов прироста цен на сахар после длительного снижения его стоимости в предыдущие годы.

Впрочем, в ближайшее время можно ожидать стабилизации цен на сахар в связи с принятым правительством России решением о регулировании цен на этот продукт. Подобные меры коснулись и рынка картофеля, в отношении которого Минсельхоз дал рекомендации региональным властям о сдерживании цен.

Слабый рубль добавил проблем

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары увеличился на 0,5 процентных пункта до 5 процентов ровно. Главной причиной роста стало ослабление рубля.

Больше всего прибавили в цене автомобили, бытовая техника и электроника, мебель и строительные материалы. На удорожание последних повлиял еще и дефицит, обусловленный приостановкой работы заводов прошлой весной, а также нарушение логистических цепочек поставок импортных составляющих в условиях карантинных ограничений в мире.

Снижение предложения на автомобильном рынке обусловлено тем, что многие концерны так и не вышли на прежние объемы выпуска после приостановки своей работы весной 2020 года. Дополнительным фактором, оказывающим влияние на динамику стоимости электротоваров, также стал недостаточный объем предложения, обусловленный перебоями в поставках импортных комплектующих.

Такси ускорились

Годовой прирост цен на услуги в декабре составил 1,8 процента после 1,5 процента месяцем ранее. Основное влияние на отмеченную динамику оказало постепенное восстановление пассажиропотока в регионе, в результате чего замедлились темпы снижения цен на авиабилеты.

Повышение тарифов агрегаторами, связанное с нехваткой водителей и восстановительным ростом спроса, привело к ускорению годовых темпов прироста цен на услуги такси.

На рынке ремонтных работ сказался рост стоимости строительных материалов, в том числе из-за их дефицита и ослабления рубля, а также недостатка рабочей силы. В результате, чего годовые темпы прироста цен на ремонтные услуги возросли.

Вместе с тем на фоне роста конкуренции на рынке сотовой связи, с учетом необходимости сохранения клиентской базы и привлечения новых клиентов, замедлились темпы прироста цен на услуги сотовых операторов.

Как смотримся на фоне соседей

Годовая инфляция в Северо-Западном федеральном округе в декабре прошлого года возросла до 4,8 процента. Это на 0,5 процентных пункта больше, чем в ноябре. На ускорение инфляции в округе в основном повлияли временные факторы, характерные для большинства регионов страны. В их числе – сокращение предложения некоторых овощей и фруктов, а также дальнейший перенос в цены произошедшего ранее ослабления рубля.

Годовая инфляция по России в целом увеличилась с 4,4 процента в ноябре до 4,9 процента в декабре. Это в значительной мере связано с действием разовых факторов на отдельных рынках, а также предшествующим ослаблением рубля.

Эти факторы могут оказывать довольно длительное ценовое давление на фоне роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса. По мере того как их влияние будет ослабевать, рост потребительских цен будет замедляться. По прогнозу Банка России, в условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5 – 4,0 процента в 2021 году и останется вблизи 4 процентов в дальнейшем.