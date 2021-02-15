С авралом справились

За первую неделю февраля в Мурманске, Островном и Печенгском муниципальном округе выпало две месячных нормы осадков. Снежной атаке подверглись и другие населенные пункты региона. Нагрузка на коммунальные службы существенно возросла.

Больше двух тысяч дворников!

Как коммунальщики справились с авралом, доложил на оперативном совещании в правительстве области министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. На 15 февраля, сообщил он, очищено от снега свыше 90 процентов уличной дорожной сети, тротуаров и дворов. Работы продолжаются.

На уборке дорог задействовано 464 единицы техники, на придомовых территориях – 325 единиц техники управляющих компаний (УК). На прошлой неделе со снегом боролись 595 дорожных рабочих и 2384 сотрудника УК. Дополнительно к общественно-полезным работам привлекалось более 200 человек.

От граждан поступило 206 обращений. 45 из них касались наледи на крышах и сосулек, 120 – уборки придомовых территорий, 41 – общественных пространств. Основная часть обращений (190) поступила от жителей областного центра.

В регионе продолжается ослабление ковидных ограничений. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, вновь разрешено навещать людей, находящихся в интернатах, подведомственных областному министерству труда и социального развития. Естественно, с соблюдением всех санитарных требований.

На прошлой неделе, доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, за ненадобностью свернуто еще 94 койки для больных коронавирусной инфекцией. Сейчас их осталось 1230 штук. Более 3400 человек находятся на самоизоляции, более тысяч – в обсерваторах. В 18 муниципалитетах работает 23 прививочных пункта. Приоритет для врачей, как всегда, пожилые люди и хроники.

И еще о медицине. 17 февраля в Териберке начнет принимать пациентов новая амбулатория. В поморском селе сейчас живет более 700 человек. Но с каждым годом туда приезжает все больше туристов. Поэтому такое медицинское учреждение принципиально важно. Решение о его строительстве власти региона приняли в прошлом году.

В амбулатории будут работать пять человек, включая врача и фельдшера. Также в 2021 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Териберке появится машина, которая будет прикреплена к амбулатории на постоянной основе для доставки врача к пациентам, а пациентов – в медицинские учреждения.

Лидеры по числу резидентов

В Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) уже зарегистрировано 50 резидентов. Примечательно, как отметил губернатор Андрей Чибис, что пятидесятым стал проект по производству гранулированного шлака в поселке Никель. А всего от Мурманской области в АЗРФ сейчас представлено 19 проектов. По этому показателю мы продолжаем держать лидерство.

Буквально на днях, продолжил глава региона, Минвостокразвития одобрило еще одну нашу заявку. Речь идет о частном предпринимателе, который намеревается вложить 25 миллионов рублей в строительство торгового комплекса в Мончегорске.

О реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с крупнейшими налогоплательщиками региона доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова. В прошлом году, сообщила она, в 7 муниципальных образованиях проведено 66 мероприятий на общую сумму 3,7 миллиарда рублей. Большая часть этих средств (2,3 миллиарда) – деньги предприятий, которые, помимо уплаченных в бюджет налогов, были направлены на развитие социальной инфраструктуры территорий их присутствия в регионе.

Подписано соглашение с компанией «Новатэк». За десять лет сумма составит 6,1 миллиарда рублей. В первый год реализации соглашения на реновацию Мурманского технического университета потрачено 150 миллионов. Речь о ремонте помещений и привлечении научных групп к новым разработкам.

В социальные проекты с компанией «Норникель» в прошлом году вложено 1,1 миллиарда рублей, в том числе 800 миллионов – средства самой компании. Оказана поддержка Мончегорскому политехническому колледжу, произведен капитальный ремонт школы в Никеле, ремонт трех детских садов в Мончегорске. Часть средств потрачена на объекты здравоохранения, культуры и спорта.

Также подписано трехлетнее соглашение с компанией «Фосагро» на сумму 2,3 миллиарда рублей. Действовали соглашения и с рядом других крупных предприятий региона. В текущем году сотрудничество продолжится.

Предприниматели из 12 муниципальных образований в прошлом году подали 309 заявок на региональный конкурс «Губернаторский стартап». Их общая сумма составил 252 миллиона рублей. Важно, что почти половина (43 процента) проектов относилась к сфере производства.

В итоге 37 победителям выплатили более 28 миллионов рублей. На эти средства создано 158 рабочих мест. А прогноз выручки за год составляет 213 миллионов. О мерах поддержки малого и среднего бизнеса также доложила Ольга Кузнецова. В этом году, отметила она, оказавшийся столь популярным конкурс сохранен. На него выделено 15 миллионов рублей. Прием заявок пройдет с 1 по 26 марта. Большой популярностью у представителей малого бизнеса пользовались образовательные мероприятия. Они продолжатся и в этом году. В частности, в феврале и марте пройдут семинары, посвященные правовым аспектам предпринимательства.