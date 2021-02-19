Поддать газу!

«Мы набрали высокий темп газификации России. И сейчас каждый день должны подключать как минимум два населенных пункта», — сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Межрегионгаз – стопроцентная дочка большого Газпрома. Через 53 региональные компании и их филиалы она обеспечивает газоснабжение в 69 российских регионах. Компании обслуживает 78 процентов распределительных газовых сетей страны.

Об итогах газификации российских регионов в прошедшем году и планах на ближайшую пятилетку Густов рассказал на пресс-конференции. В режиме онлайн она прошла на площадке пресс-центра информагентства ТАСС в Санкт-Петербурге.

В прошлом году, сообщил Сергей Густов, Газпром направил на программу развития газоснабжения 56 миллиардов рублей. Построен 141 газопровод общей протяженностью 2200 километров, газифицировано боле 200 населенных пунктов. В этом году на эти цели потратят уже 126 миллиардов. За их счет газ придет в 65,5 тысячи домовладений и 323 населенных пункта.

Определены планы и на более отдаленную перспективу. Сейчас компания приступает к выполнению новой газовой пятилетки 2021-2025 годов. Программы газификации разработаны и приняты в 67 субъектах России. Объем инвестиций беспрецедентный – более 526 миллиардов рублей.

Будет построено 24 тысячи километров новых газопроводов, подключено свыше 3 тысяч котельных и промышленных предприятий, газифицировано 538 тысяч домовладений и квартир.

В результате к 2026 году уровень газификации страны должен достигнуть 74,7 процента. Уже сейчас она полностью завершена в 11 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Чечне, Ставропольском крае, а также Оренбургской, Белгородской, Самарской и Саратовской областях.

К 2025 году к ним присоединятся Ленинградская область и ряд других российских субъектов. А до 2030 года Газпром предполагает завершить всю технически возможную газификацию.

О Мурманской области речь на пресс-конференции напрямую не шла. Наш регион пока остается одной из немногих негазифицированных территорий страны. Возможно, эту проблему можно будет решить с помощью сжиженного природного газа? СПГ, подчеркнул Сергей Густов, удобен для перевозки. Поэтому перспективен для использования на отдаленных территориях. Сейчас, сообщил он, Газпром уже реализует два таких проекта – в Томской области и на Сахалине.

— Но нужно создать тарифные предпосылки для газификации территорий посредством СПГ, чтобы это было экономически выгодно, — отметил Густов.