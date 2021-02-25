Обеспечить всем необходимым

Ремонт теплохода «Клавдия Еланская», который связывает его с большой землей, затянулся. Как сообщил губернатор Андрей Чибис, ориентировочно он продлится до первой декады марта. Вопрос жизнеобеспечения Островного обсудили на оперативном совещании в правительстве области.

Глава региона поручил обеспечить снабжение города всем необходимым, прежде всего питанием. 22 февраля, уточнила глава муниципального образования Ольга Огинова, вертолет доставил в Островной около двух тонн грузов, в том числе овощи, фрукты, молочные продукты. Сейчас под загрузкой стоит теплоход, который в ближайшее время доставит туда еще 8 тонн продовольствия, а также медикаменты.

Единственный, как говорят специалисты, сохранившийся в России самолет-амфибия Бе-6 установлен еще в советские времена на острове Большой Грязный в Кольском заливе. Сейчас он, мягко говоря, находится в плачевном состоянии.

— Юридически этот памятник в перечень объектов культурного наследия не входит. Но наша безусловная задача – обеспечить его сохранность, — подчеркнул Андрей Чибис.

Необходимую для этого работу губернатор поручил выполнить максимально оперативно.

С 24 февраля в Мурманской области смягчен еще ряд коронавирусных ограничений. При соблюдении определенных условий (термометрия, дезинфекция и т.д.) возобновляют работу детские развлекательные центры, а также игровые комнаты, расположенные в торговых центрах.

Число участников банкетов и торжеств в кафе и ресторанах разрешено увеличить с 10 до 25 человек. Кроме того, снят запрет на круглосуточную работу соляриев, саун, бань. Также разрешено возобновить работу аквапарков и прочих водных аттракционов. Главное условие при этом – загрузка не более чем на 75 процентов. С 50 до 75 процентов увеличена и разрешенная загрузка бассейнов, в том числе расположенных в фитнес-центрах и аналогичных объектах.

Как доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, на прошлой неделе за ненадобностью в регионе свернули еще 68 коек для ковидных больных. Теперь их осталось 1163 штук.

Лабораторных исследований на ковид проведено 800 тысяч. Продолжается вакцинация. В 18 муниципальных образованиях работают 23 прививочные бригады. В регион поступило уже более 27 тысяч доз вакцины. Привито без малого 19 тысяч человек.

О ходе уборки улиц от снега доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков. На 24 февраля очистка превышает 95 процентов. На уборке улично-дорожной сети задействовано 428 единиц техники, придомовых территорий – 286. С последствиями снегопадов борются 530 дорожных рабочих и 2328 работников управляющих компаний.

Как сообщила генеральный директор АО «Корпорация развития Мурманской области» Светлана Панфилова, по поручению губернатора в регионе создается институт инвестиционных уполномоченных. Его цель – контроль того, как власть соблюдает интересы инвесторов.

Уполномоченные должны следить за снижением административных барьеров для бизнеса, оперативно реагировать на возникающие у инвесторов вопросы и так далее. Во всех органах власти, отметила Панфилова, уже представлены кандидатуры на эту должность.

Активно идет подготовка к традиционному Празднику Севера. 10 февраля, доложила и.о. министра спорта Светлана Наумова, состоялось первое заседание оргкомитета, который утвердил программу 86-й Полярной олимпиады и 61-го праздника Севера учащихся.

Запланировано 13 мероприятий, которые пройдут в 8 муниципальных образованиях региона со 2 марта по 4 апреля. В программе – лыжные гонки, натурбан, хоккей, конькобежный и горнолыжный спорт и так далее. В общей сложности будет разыграно более 370 комплектов медалей.

Наиболее популярен, безусловно, Мурманский лыжный марафон. В этом году он состоится в 47-й раз. На прохождение дистанции в 50 километров свободным или классическим стилем уже зарегистрировалось около тысячи человек. В их числе не только россияне, но и граждане Белоруссии, Казахстана и Новой Зеландии.