Минтранс и минстрой отчитались…

Результаты работы сразу двух областных ведомств заслушали на очередном заседании правительства региона. Итоги прошлого года подвели глава минстроя, заместитель губернатора Владислав Сандурский и министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

— В целом оба министерства отработали достаточно результативно, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис. — В этом году перед ними стоят еще более важные задачи.

В частности, уточнил глава региона, для минстроя принципиально важно развернуть практические работы по реновации микрорайона «Больничный городок» в областном центре. Кроме того, на этот год в регионе в рамках национального проекта запланировано строительство школы и пяти детских садов.

Что касается минтранса, то в этом году радикально увеличивается финансирование муниципалитетов. На ремонт местных дорог им в общей сложности направят более 1,6 миллиарда рублей. Первый этап реконструкции дороги на Териберку завершен с опережением графика. Но крайне важно довести эту работу до конца.

Еще одна задача минтранса – улучшить работу общественного транспорта в муниципалитетах. В этом году ответственность за это переходит к областному правительству.

После вступительного слова главы региона о работе своих ведомств отчитались министры. В прошлом году, доложил Владислав Сандурский, в зоне ответственности минстроя находились 99 объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Сдан 41 из них на общую сумму более 2 миллиардов рублей. В том числе 4 спортивных объекта, 2 объекта здравоохранения, а также водозаборные сооружения и пожарное депо. Капитально отремонтированы 12 объектов образования, 5 – культуры, 4 – здравоохранения и 9 – физической культуры и спорта.

Введено в строй 24,7 тысячи квадратных метров жилья. Построено два дома в поселке Зеленоборский, многоквартирный дом на улице Горького в Мурманске и 192 объекта индивидуального жилищного строительства.

Капитальный ремонт проведен в 252 многоквартирных домах. В частности, приведены в порядок 89 крыш, 37 фасадов, 8 фундаментов, 2 подвала, заменены 197 лифтов.

Началась реализация 17 из 26 мероприятий комплексного плана реновации ЗАТО. Идут конкурсные процедуры на строительство первого дома в мурманском микрорайоне «Больничный городок».

Губернатор Андрей Чибис, комментируя доклад, поручил минстрою в наступившем году обратить больше внимания на развитие именно жилищного строительства.

— Нам нужно научиться строить качественное жилье по доступной цене, — подчеркнул глава региона.

В прошлом году бюджет минтранса, сообщил Артем Гришин, превысил 6 миллиардов рублей, почти 5 миллиардов из которых – средства региональной казны. Более 4,5 миллиарда направили на дороги и инфраструктуру. На транспортное обслуживание потратили свыше миллиарда рублей.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировано более 60 километров трасс, что составляет 110 процентов от плана.

На региональной дорожной сети работы велись на 8 участках. В их числе дороги Умба–Варзуга, Пиренга–Ковдор, Оленегорск–Ловозеро, Кола–Мурмаши и другие. Опережающими темпами реконструировали первый этап автоподъезд к селу Териберка – с нулевого по десятый километр.

Более 400 миллионов рублей выделили на поддержку общественного транспорта. Была оказана существенная помощь муниципальным образованиям и транспортным предприятиям в период пандемии.