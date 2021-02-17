Льготная ипотека вздула цены на жилье

Совет директоров Банка России решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых. За тонкими финансовыми настройками скрываются вполне понятные и касающиеся всех нас реалии.

Вторая волна не застала врасплох

— Мы считаем потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным, — уточнила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина, подводя итоги заседания.

Экономика, пояснила Набиуллина, восстанавливается достаточно уверенно. Центробанк ожидал, что в конце прошлого года бизнес возьмет временную паузу, однако этого не произошло. Статистика по ВВП и оперативные индикаторы однозначно на это указывают.

Тому, что ситуация оказалась лучше ожидаемой, есть несколько причин. Во время осенне-зимнего периода пандемии не вводились такие строгие ограничения, как весной. А еще люди и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались.

Не произошло и спада кредитной активности. Потребительский спрос также сохранился. В том числе благодаря росту онлайн-покупок. Проще говоря, люди брали кредиты и покупали на них товары.

Выше ожидаемого оказался и спрос на ту продукцию, которую Россия экспортирует. Дальнейшее восстановление спроса в экономике, по оценке Центробанка, будет носить устойчивый характер. Его будут поддерживать расширение кредитования, массовая вакцинация от коронавируса и улучшение настроения населения и бизнеса.

Существенную поддержку реальному сектору экономики, считает Эльвира Набиуллина, оказали предпринятые государством меры поддержки из бюджета в острый период кризиса. Их влияние сохранится и в первом полугодии текущего года.

— В этой ситуации рост экономики продолжится благодаря дальнейшему восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса. Внутренний будет расти за счет постепенного снятия ограничений по мере улучшения эпидемиологической ситуации, особенно в секторе услуг. Внешний – за счет восстановления мировой экономики, — констатировала председатель Банка России.

Учитывая позитивные тенденции, Центробанк сохраняет свой прогноз роста ВВП на текущий год в 3-4 процента. Допандемического уровня экономика страны может достигнуть уже к концу 2021-го, а не к середине 2022 года, как предполагалось ранее.

Годовая инфляция увеличилась в январе до 5,2 процента. Это выше цели, определенной Центробанком. Главные причины роста очевидны: ослабление рубля и рост цен на мировых товарных рынках. А еще на инфляцию влияет связанная с пандемией нехватка рабочей силы, увеличение издержек предприятий на соблюдение санитарных норм и временный сбой в поставках из-за нарушения логистических цепочек.

Пик роста цен, по оценке Банка России, пройдет в феврале-марте, после чего начнет плавно снижаться. Эльвира Набиуллина уверена, что к концу года ЦБ сможет вернуть инфляцию к целевым показателям вблизи 4 процентов, если точнее, то в коридор от 3,7 до 4,2 процента.

Центробанк опубликовал обновленный базовый прогноз. Он оптимистичнее предыдущей версии. В частности, ожидается более быстрый рост мировой экономики. А это усилит спрос на товары российского экспорта. Прогноз цен на нефть на 2021 и 2022 годы повышен с 45 до 50 долларов США за баррель. Рост экономики прогнозируется в коридоре 2,5-3,5 процента в будущем году и 2-3 процента – в 2023-м.

Стоимость недвижимости рванула вверх

Затем глава Центробанка ответила на вопросы. В частности, журналистов интересовало, на каком уровне прогнозируется весенний пик инфляции и не повлияет ли на него отмена соглашения о стабилизации цен на масло и сахар.

Пик, по оценке Набиуллиной, составит 5,5 процента. После этого годовая инфляция начнет снижаться. Центробанк не ожидает, что отмена соглашения по маслу и сахару окажет большой эффект на рост цен.

— Какой должна быть инфляция, чтобы Банк России перешел к повышению ключевой ставки?

— Мы в большей степени смотрим не на текущую инфляцию, а на прогноз и факторы, которые оказывают на нее влияние, — ответила Набиуллина. — Поэтому решение об изменении ставки принимается с учетом целого набора факторов. Если прогноз по инфляции стабилизируется в целом на уровне вблизи 4 процентов, настанет время возвращаться к нейтральной денежно-кредитной политике.

— Какие отрасли экономики восстановятся раньше других?

— Жилищное строительство, производство стройматериалов, внутренний туризм, — перечислила глава Центробанка. — Они во многих регионах уже полностью восстановились. Медленнее этот процесс идет в секторе услуг. Причина тому – введенные ограничения.

Спросили журналисты и о росте цен на недвижимость. По личному опыту могу сказать, что в Мурманске стоимость жилья с января резко пошла на взлет. Как оказалось, это общероссийская тенденция. И причина скачка – доступность ипотечных кредитов.

— Льготная ипотека была очень эффективным инструментов во время острой фазы кризиса и сразу после выхода из него, — уточнила Эльвира Набиуллина. — Она поддержала строительную отрасль, а людям помогла получить кредиты по низкой ставке. Но предложение не поспевало за спросом. Его ажиотажный рост вылился в повышение стоимости недвижимости. По нашей оценке, к январю практически весь эффект от снижения ставки был съеден ростом цен на жилье. Поэтому эту программу нужно постепенно сворачивать.

Впрочем, считает глава Центробанка, льготную ипотеку можно оставить в регионах, где предложение жилья превышает спрос, а также для отдельных категорий населения – молодых семей, например.