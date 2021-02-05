Кому осваивать Арктику?

Кадровая составляющая – одна из важнейших в развитии и освоении Арктики. Уже сейчас здесь требуются дополнительно десятки тысяч квалифицированных специалистов в год.

О вызовах, которые ставит перед системой образования начало освоения ледяного континента, мы беседуем с доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института экономических проблем КНЦ РАН Алексеем Фадеевым.

— Алексей Михайлович, как сегодня в целом обстоят дела с кадрами для Арктики?

— Значительно лучше, чем, например, лет десять назад. Но впереди еще много работы. Государственная служба занятости и коммерческие рекрутинговая агентства систематически публикуют данные о том, какие профессии востребованы для работы в Арктике.

Для эффективного освоения углеводородных месторождений нужны специалисты с высшим и средним специальным образованием, а также вспомогательный и обслуживающий персонал.

Если конкретнее, то в последние три года в первую очередь требуются судоводители, буровики, строители, машинисты спецтехники. Список обслуживающего персонала включает электриков, сантехников, радистов, поваров, водителей самосвалов, дизелистов и так далее. Безусловно, на Севере сохраняется потребность во врачах и среднем медперсонале, а также учителях.

А.М. Фадеев.

— Насколько сложно подготовить специалиста именно для арктических проектов?

— Сегодня нефтегазовый комплекс, который является основным игроком в освоении природных ресурсов Арктики, перестал быть простым в технологическом отношении. Разработка месторождений требует от науки и производства создания ряда принципиально новых технических средств, а технологии их освоения по своей сложности сопоставимы с космическими. Скажем, сжиженный природный газ перевозят на судах при температуре –162oС. Работа с такой криогенной техникой требует очень высокого уровня образования.

Неслучайно в нашем профессиональном словаре появились такие понятия как «интеллектуальное месторождение» и «интеллектуальная скважина».

Так что нефтегазовый комплекс, несмотря на свою сырьевую направленность, полностью соответствует государственной задаче по переходу на инновационный путь развития. А подготовить таких специалистов, да еще для работы в суровых климатических условиях, очень непросто.

Многие энергетические корпорации взяли курс на цифровизацию своей деятельности. Геологические решения принимаются на основе цифровой интерпретации множества получаемых данных. Уже сегодня на месторождениях работают беспилотные летательные аппараты, роботизированные буровые установки и подводные комплексы, которые обеспечивают добычу нефти и газа без непосредственного присутствия человека.

Современные макроэкономические условия формируют ряд требований к компетенциям выпускников: наличие системного мышления, знания в нескольких взаимосвязанных сферах деятельности, современных технологий, умения использовать их в своей работе.

Задачи по освоению шельфа и минеральных ресурсов Мирового океана, судя по всему, будут решаться практически одновременно, что ставит перед высшей школой задачу подготовки кадров сразу в обоих этих направлениях.

— Для подготовки профессионалов такого уровня требуется соответствующий преподавательский корпус…

— Совершенно верно. Не менее важной задачей становится подготовка научных кадров и преподавателей для высшей школы по всем названным направлениям, включая подводные технологии, технологии сжижения природного газа и ряд других.

Если говорить о шельфе арктических морей, то от работающих там специалистов требуются уникальные компетенции. Так, например, сжиженный природный газ и нефть больше нигде в мире не перевозят во льдах. А это предъявляет очень серьезные требования к квалификации судоводителей. Поэтому, прежде чем начать подготовку таких специалистов, нужно подготовить преподавателей, базу, нужны учебные суда.

Подготовка собственных специалистов для работы на арктическом шельфе, а в последующем – и в Мировом океане должна стать неотъемлемой частью устойчивого развития страны и гарантом обеспечения ее энергетической и технологической независимости.

Кроме инженеров, конечно, потребуются кадры в области экономики и управления, специалисты социальной сферы и гуманитарных профессий. Ведь Арктика – это не только природные ресурсы, а, прежде всего, люди. И для них необходимо создать комфортные условия не только труда, но и жизни в целом.

— У нас в регионе есть достаточный кадровый потенциал для реализации этих сложнейших задач?

— С советских времен в Мурманской области накоплен значительный кадровый и интеллектуальный потенциал. Здесь расположен Кольский научный центр РАН, обладающий уникальными научными компетенциями. Местные вузы многие десятилетия ведут подготовку специалистов, которые давно и успешно трудятся на территории Арктической зоны России.

В частности, большая работа по подготовке квалифицированных кадров для работы в море и на континентальном шельфе проводится Мурманским государственным техническим университетом. Его выпускники востребованы на многих российских и международных проектах.

Университет, в котором сегодня происходит кардинальная «перезагрузка», совместно с энергетическими компаниями реализует ряд уникальных образовательных программ, позволяющих студентам получить необходимое образование с практически гарантированным трудоустройством и не уезжать из региона. На Севере жить и учиться!