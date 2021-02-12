Каким будет новый Мурман

Губернатор Андрей Чибис ответил на вопросы «Интерфакса». Несмотря на все сложности, прошедший год глава региона назвал успешным.

Даже в условиях пандемии власти, по словам Андрея Чибиса, ни на день не останавливали работу, направленную на экономическое развитие региона, привлечение новых инвестиций и повышение благосостояния людей.

Как Мурманская область стала лидером по привлечению инвестиций в Арктике? Когда будет создан туристический кластер в Лиинахамари и зачем региональные власти собираются строить «Новый Мурманск»? На эти и другие вопросы губернатор ответил на пресс-конференции, которую в режиме видеосвязи организовал пресс-центр «Интерфакса» в Санкт-Петербурге.

На территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики» зарегистрировано уже пять резидентов. План прошлого года даже перевыполнен. Мурманская область полностью вошла в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ), которая стала свободной экономической зоной. В регионе минимизированы налоги для малого бизнеса на три года вперед.

Все это привело к росту инвестиций. По данным за 9 месяцев прошлого года, уточнил Андрей Чибис, их привлечено более 116 миллиардов рублей. А это плюс 12 процентов к предыдущему году. Дополнительные доходы бюджета направляют на самые насущные социальные нужды: ремонт дорог, благоустройство, жилищное строительство и медицину.

На этот год у правительства региона также большие планы по обновлению Мурмана. Например, расширение территории ТОР «Столица Арктики». Новые проекты связаны с освоением рудных месторождений. Еще одна точка роста – развитие туризма. Так что ТОР уходит от прибрежной зоны во внутренние районы Кольского полуострова.

— Рекреационная территория «Новый Мурманск». Менялись место и концепция. Что имеем на сегодня?

— Необходимо трансформировать областной центр в город, который соответствует современным потребностям людей. Сегодня жизнь предъявляет новые требования к качеству жизни, — подчеркнул Андрей Чибис.

Для достижения этих целей, продолжил он, нужно решить несколько крупных задач. Первая – активно благоустраивать дворы. Поддерживающий ремонт уже проведен в сотне из них. Вторая – благоустройство общественных пространств. Три проекта уже реализованы. Теперь преображение ждет центральную площадь – Пять Углов.

Но в областном центре есть исторически серьезная проблема: вся прибрежная территория – промышленная. Настоящей набережной фактически нет. Имеется лишь небольшая площадь возле морского вокзала.

— Наша цель – создать культурно-деловой центр возле моря, — уточнил глава региона. — Мы решили провести реконструкцию старого судостроительного завода, который сегодня не работает. Договорились с собственником сделать этот проект совместно. В результате должен появиться очень современный культурно-деловой центр, где можно будет посетить музей Арктики, попробовать блюда арктической кухни, послушать концерт или провести деловые встречи. Такой проект принципиально важно реализовать в городе.

Сейчас в КБ «Стрелка» завершается его финансово-экономическое обоснование. В ближайшее время проект вынесут на общественное обсуждение. Губернатор рассчитывает, что уже в следующем году можно будет приступить к строительным работам.

— Довольны ли вы темпами наполнения ТОР «Столица Арктики» резидентами? Кто должен присоединиться к ним в ближайшее время?

— Удовлетворен, безусловно. Но мы ставим задачу еще более активного общения с потенциальными инвесторами. Те режимы, которые созданы в ТОР, показывают свою эффективность, — последовал ответ.

Кто на подходе? Порт «Лавна» на западном берегу Кольского залива, уже упомянутый проект культурно-делового центра «Новый Мурманск», а также компания «Аркминерал-Ресурс», которая выиграла аукцион на право геологического изучения, разведки и добычи руд на Африкандском месторождении перовскито-титаномагнетитовых руд.

— Как идет создание туристического кластера в районе Лиинахамари, финансируемого «Норникелем»?

Туризм Андрей Чибис назвал одним из приоритетов в развитии региона. Такие рабочие места, по мнению губернатора, приносят людям, которые их занимают, не только деньги, но и удовольствие.

— Что касается порта Лиинахамари, — уточнил он, — мы уже нашли точки, где в этом году должна начаться реализация первых глэмпингов для приема туристов на самом высоком уровне. Мы рассматриваем, что в рамках этого большого проекта будет задействована территория полуостровов Рыбачий и Средний.

Важная задача, уточнил глава региона, развивая туризм, сохранить при этом уникальную природу Кольского полуострова.

— В начале этого года в регионе создано министерство развития Арктики и экономики. Чем оно займется?

— Мы приняли решение объединить министерства экономического развития и инвестиций. Чтобы в одной точке сосредоточить все, что требует экономического роста. А применительно к Мурманской области речь фактически идет о развитии арктических проектов. У нового ведомства несколько ключевых функций. В том числе сопровождение инвестиционных проектов, привлечение новых инвестиций и обеспечение проактивной международной арктической повестки, — сообщил губернатор.

— Как решается вопрос технического присоединения к сетям крупных потребителей?

Конкурентное преимущество региона, напомнил Андрей Чибис, в дешевой электроэнергии. Но крайне важна сетевая составляющая. Вместе с федеральным правительством активно прорабатывается вопрос по ее развитию. Но это, подчеркнул губернатор, задел на будущее. По всем текущим проектам вопросы подключения полностью решены уже сейчас.

— Насколько будет востребована программа «Арктический гектар»? Какое влияние она окажет на отток населения?

— Арктический гектар, по нашей оценке, будет очень востребован, — отметил Андрей Чибис. — Предварительное обсуждение этот факт доказывает. Собственный дом для многих семей станет стоп-фактором от переезда с Севера.