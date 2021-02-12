И снова перенос…

Правительство России приняло решение об очередном переносе сроков проведения Всероссийской переписи населения (ВПН). Теперь это сентябрь текущего года. К этому времени ожидается стабилизация эпидемиологической ситуации в стране.

Первоначально масштабное статистическое мероприятие было запланировано на октябрь 2020 года. Однако в условиях пандемии COVID-19 и неясных перспектив в условиях малой изученности вируса прошлым летом правительство перенесло перепись на нынешний апрель. Теперь сроки снова подкорректировали.

В настоящее время, как отмечается в информации медиа-офиса ВПН, в стране наметилась позитивная динамика в борьбе с эпидемией COVID-19, постепенно снижается число новых случаев заболевания, запущена программа вакцинации. В этой связи сентябрь текущего года рассматривается как «окно возможностей» для проведения переписи в наиболее безопасный период.

Во-первых, новые сроки все еще позволяют остаться в рамках рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей. Это даст возможность сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных для дальнейшего сравнительного анализа как на национальном, так и на международном уровнях.

Во-вторых, важнейшим организационным критерием для проведения переписи является максимальное присутствие населения по месту проживания. Проведенный Росстатом анализ событий последнего года и изменений в обществе за последнее десятилетие показал, что в сложившихся условиях оптимальным периодом для переписи является сентябрь. Это время, когда люди возвращаются из отпусков, активно готовятся к учебному и деловому году, решают различные вопросы с государственными органами, чаще пользуются электронными услугами.

В Росстате также обращают внимание на то, что на переписях традиционно работает много студентов. Старт переписи в сентябре позволит им не отрываться от учебы. Следует напомнить, что студентам, помимо денежного вознаграждения, работа переписчиком традиционно зачитывается как практика.

Еще один немаловажный фактор – в сентябре на большей части территории страны сохраняются максимально комфортные погодные условия для работы переписчиков, а также не наблюдается массового распространения сезонных простудных заболеваний.

Ранее об изменении сроков проведения национальных переписей населения из-за эпидемиологической обстановки заявляли статистические службы США, Аргентины, Бразилии, Эквадора, Киргизии и некоторых других стран.

Из-за пандемии произошла корректировка сроков проведения не только переписей, но и других масштабных мероприятий во всем мире, в том числе Олимпиады-2020, Чемпионата Европы по футболу и Евровидения.

Напомним, нынешняя Всероссийская перепись впервые проходит в цифровом формате. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале «Госуслуги». При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».