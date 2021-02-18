Каждое третье ДТП в регионе происходит в темное время суток. По наездам на пешеходов этот показатель и того выше – чуть не половина!

Если, к примеру, в Эстонии норма освещенности пешеходных переходов составляет 100 люксов, то в России она на порядок меньше. В полярную ночь на наших дорогах темно и страшно.

Сложившуюся ситуацию обсудили участники круглого стола с протокольно выверенным названием: «Безопасность дорожного движения в темное время суток при осуществлении пассажирских перевозок в Мурманской области».

В погоне за эстонскими люксами

Президентом страны, напомнил депутат Государственной думы, член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев, поставлена задача к 2024 году уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на российских дорогах вдвое, а смертность – втрое.

В прошлом году эти показатели снизились. Однако, считает депутат, возможно, что в значительной степени это связано с введенными из-за пандемии ограничительными мерами. Люди просто стали меньше ездить.

Хороших дорог в России все больше, а вот аварийность остается высокой. Так что работы предстоит немало. И тривиальными способами, уверен Александр Васильев, существующие проблемы не решить. Нужны новые подходы, нужно активно задействовать не только ГИБДД, но и все общество.

Особенно остро стоит у нас вопрос с безопасностью на дорогах в темное время суток. Как уже было сказано, в Эстонии норма освещенности пешеходных переходов составляет 100 люксов, а подходов к ним – 50. В России она на порядок меньше.

— Наши 12 люксов – это из категории хоть глаз коли, — пояснил депутат. — Нужно лучше освещать переходы и подходы к ним, чтобы пешеходы не выныривали из кромешной темноты прямо под колеса транспорта.

В 70 процентах ДТП сопутствующим фактором была отсутствующая или неудовлетворяющая светоотражающим показателям разметка. Тоже есть о чем задуматься!

Актуальность темы разговора подтвердил генеральный директор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков. Статистика предприятия показывает, что почти половина (47 процентов) ДТП происходит в самое темное время года, с ноября по январь.

Что еще влияет на аварийность? Скопление транспорта и, как следствие, сбой расписания из-за пробок. Водители нервничают, спешат, стараясь войти в график. Так что узкие места на дорогах областного центра надо как-то расшивать. В качестве положительных примеров Коробков отметил реконструкцию восточно-объездной дороги и создание выезда с Ледокольного проезда на Кольский проспект в районе улицы Кооперативная.

Ложка дегтя на новом асфальте

Да, за последнее время сделано немало. И, конечно, не только в областном центре. Прошлогодние итоги участия региона в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подвел заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Виктор Тиховский.

Установлено 2470 метров барьерного ограждения, заменено 369 дорожных знаков, обустроены 9 остановок общественного транспорта, обновлено 506 тысяч погонных метров разметки и 6,5 тысячи погонных метров наружного освещения, 30 пешеходных переходов приведены в соответствие с новыми стандартами. Кроме того, в нормативное состояние приведены 40 километров региональных дорог и 19 километров дорог агломерации «Мурманская».

— Темпы дорожной деятельности получили новый импульс в виде существенных объемов финансирования из федерального бюджета, — добавил Виктор Тиховский.

Но есть и ложка дегтя: чем лучше дороги, тем выше скорость движения по ним. Увы, качественные трассы становятся искушение для неопытных, но самоуверенных лихачей.

За прошлый год, сообщил начальник областного управления ГИБДД Алексей Тарунин, в регионе произошло 846 ДТП, в которых погибли 67 и пострадали более тысячи человек. При этом более трети ДТП (35 процентов) произошли в темное время суток. По наездам на пешеходов этот показатель еще выше – 43 процента.

Один из безусловных приоритетов в работе всех ведомств, так или иначе связанных с транспортом, – безопасная перевозка детей. В нашем регионе, сообщила заместитель министра образования и науки Мурманской области Надежда Никандрова, к месту учебы и обратно перевозят 1800 ребят.

Парк школьных автобусов регулярно обновляется. В период с 2016 по 2020 год за счет средств областного и федерального бюджетов приобретено 63 автобуса.

В частности, 14 машин находятся в ведении Центра комплексного обслуживания учреждений образования Мурманской области. Более половины из них (8 штук), как сообщил заместитель директора Центра Роман Хацевич, обновлены за последние два года. Автобусы оснащены контурной светоотражающей маркировкой и проблесковыми маячками.

В качестве эксперимента АО «Мурманскавтотранс» также устанавливало контурную светоотражающую маркировку на своих междугородних маршрутах. Ведь на трассах освещения, как правило, нет. Результат главный специалист предприятия-перевозчика Олег Ушаков оценил положительно.

Генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников обратил внимание на необходимость поддержания светоотражающих элементов всех автобусов, выходящих на трассы страны, на должном уровне. Ведь со временем катафоты теряют свои свойства, нужно их регулярно обновлять. Тем более что цена вопроса невысока и не превышает стоимости заправки одного бака. В стране, добавил Мельников, будет расти внутренний туризм. А это значит, что возрастут и объемы автобусных перевозок между городами.