Чьи доходы попадают в кампанию?

С 1 января в России стартовала декларационная кампания. На то, чтобы отчитаться о доходах за прошлый год, гражданам дано четыре месяца. В Мурманской области обязаны это сделать около 18 тысяч человек.

Обязаны сделать это те, кто продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получил иной доход, с которого не был удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ). А еще – индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, а также те, кто оказывал услуги гражданам, к примеру, репетиторство или ремонтные работы.

По данным управления ФНС по Мурманской области граждан, обязанных подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, насчитывается в регионе около 18 тысяч человек.

— Представить декларацию о доходах, полученных в 2020 году, необходимо не позднее 30 апреля текущего года. Сделать это можно быстро и без посещения налоговой инспекции, используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». К нему уже подключились более 160 тысяч жителей Мурманской области, — отметила заместитель руководителя управления ФНС по Мурманской области Елена Латина. — Преимущества сервиса очевидны: декларация заполняется в электронном виде, при этом значительная часть данных уже предзаполнена, проходит форматно-логический контроль. С приложением электронных копий всех необходимых документов она направляется в налоговые органы через Интернет.

Заполнить форму 3-НДФЛ в электронном виде можно и с помощью программы «Декларация», ссылка на загрузку которой есть на официальном сайте Федеральной налоговой службы. Программа формирует нужные листы декларации автоматически, что уменьшает вероятность появления ошибки. Она предназначена как для тех, кто обязан отчитаться о доходах, так и для тех, кто претендует на получение налогового вычета.

Кстати, предельный срок подачи декларации (напомним еще раз – это 30 апреля) на получение налоговых вычетов не распространяется. В этом случае направить ее можно в течение всего года.