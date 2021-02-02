Баланс на кончике иглы

В Мурманской области достаточно успешно идет вакцинация против коронавируса. Массовая прививочная кампания, напомнил на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис, началась две недели назад.

Вернулись койки к мирной жизни

— Хорошо, что по снижению заболеваемости ковид мы преодолели психологическую отметку в 200 выявленных случаев в сутки. Это дает возможность вернуть профосмотры, диспансеризацию и другие виды плановой медицинской помощи, — подчеркнул глава региона.

Уже на этой неделе, как считает Андрей Чибис, есть возможность снять целый набор действующих ограничительных мер, облегчив тем самым жизнь жителям Заполярья и его гостям.

В регион, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, в настоящее время поступило почти 11 тысяч доз вакцины, привито уже более 6600 северян. Сейчас в 18 муниципальных образованиях региона работают уже 23 прививочных пункта. В обсерваторах находятся 1144 человека, на самоизоляции – 4005 граждан.

Коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией составляет 1405 единиц, стабильно свободно 35-40 процентов из них. Напомним, на прошлой неделе более ста коек уже вернули к работе по основному профилю.

Затронули на совещании и тему организации школьного питания, точнее – его стоимости. Как сообщила заместитель губернатора Елена Дягилева, результаты проведенной проверки показали, что в отдельных муниципалитетах родительская плата за питание была увеличена в размере от 11 до 43 процентов.

Подобную ситуацию Андрей Чибис назвал недопустимой. В течение недели, потребовал губернатор, принятые местными властями непопулярные решения должны быть скорректированы.

Напомним, областные власти выделили на организацию питания школьников дополнительные средства. Областное финансирование увеличено со 122 до 156 рублей на ребенка в день.

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В течение прошлого года 336,7 тысячи жителей региона получали различные виды социальной поддержки. На эти цели было потрачено без малого 11 миллиардов рублей, что на 2 миллиарда больше, чем в 2019 году. В Мурманской области, уточнил министр труда и социального развития Сергей Мякишев, действовали 64 меры социальной поддержки.

В прошлом году дан старт ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Для ее получения достаточно было подать заявление через МФЦ или портал «Госуслуги». Последним способом воспользовались 86 процентов заявителей. Получателями выплаты стали почти 10 тысяч семей на более чем 12 тысяч детей. В общей сложности на эти цели было потрачено свыше миллиарда рублей.

С января в регионе заработал проект «Подарок для новорожденного». Подарки вручаются родителям малышей в день выписки из роддома. На конец января было вручено 354 набора.

Также с января опекуны совершеннолетних недееспособных граждан будут получать ежемесячно 17 тысяч рублей. Мера призвана увеличить долю больных людей, пребывающих не в психоневрологических интернатах, а дома, где им гораздо комфортнее.

Дворы в обиду не дадут

В 2021 году, сообщила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова, в Мурманской области запланировано реализовать 8 масштабных мероприятий благоустройства, победивших во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Они будут реализованы в Заполярном, Оленегорске, Кандалакше, Североморске, Апатитах, Мончегорске, Полярном и Гаджиеве. Также в Кировске, Ковдоре и Снежногорске будут реализованы три проекта, ставшие финалистами конкурса.

Запланировано благоустроить 28 дворовых территорий 64 многоквартирных домов в 7 муниципалитетах и 14 общественных пространств. По дворам, отметила министр, потребность гораздо выше. От муниципалитетов поданы заявки на благоустройство около сотни придомовых территорий.

Поэтому Мария Гаврилова обратилась с просьбой к губернатору увеличить финансирование на эти цели. Андрей Чибис идею поддержал, заявив, что количество отремонтированных дворов нужно увеличить как минимум втрое от запланированного первоначально.

15 февраля система мониторинга уборки территорий (СМУТ) должна стать открытой для людей. Такое поручение дал губернатор Андрей Чибис. Сейчас, как сообщил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков, в системе зарегистрировано 637 единиц техники. На прошлой неделе их было 562. Четыре муниципалитета полностью внедрили СМУТ. Это Мурманск, Североморск, Кола и ЗАТО Александровск.