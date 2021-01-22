Жизнь и кошелек

Трудно предсказать, каким будет наступивший год. Однако некоторые нововведения известны заранее. Они являются следствием уже принятых законов. О главных новшествах, которые касаются вашего кошелька, рассказал созданный Банком России сайт «Финансовая культура».

Поможет в споре омбудсмен

С 1 января клиенты банков, негосударственных пенсионных фондов (НПФ), ломбардов и кредитных потребительских кооперативов (КПК) могут решать денежные споры через финансового омбудсмена. Обычно он рассматривает обращения не дольше 15 дней. Это бесплатно. А решение финансового уполномоченного имеет такую же силу, как и постановление суда. Узнать порядок обращения и подать заявление можно на сайте https://finombudsman.ru.

Шкала стала прогрессивной

Для россиян с высоким заработком ставка подоходного налога повысится с 13 до 15 процентов. Изменение коснется тех, кто получает больше 5 миллионов рублей в год. При этом платить повышенную ставку надо будет только на доход сверх лимита.

Важное уточнение: при расчете дохода просуммируют не только зарплату, но и проценты по банковским вкладам, прибыль от инвестиций, выигрыши в азартных играх и лотереях.

А вот страховые выплаты, начисления по пенсионному обеспечению, а также выручка от продажи имущества (кроме ценных бумаг) не будут учитываться при определении суммарного дохода и по-прежнему станут облагаться подоходным налогом в 13 процентов. Например, если за счет продажи машины и дачи ваш годовой доход превысит 5 миллионов рублей, оплачивать налог надо будет по обычной ставке 13 процентов.

Налог на доход по вкладам

С 2021 года Федеральная налоговая служба будет учитывать доход каждого вкладчика по всем его депозитам. Те, у кого сумма процентов за год превысит определенный лимит, должны будут заплатить подоходный налог.

Лимит рассчитывается по формуле: 1 миллион рублей умножить на ключевую ставку Банка России, действующую на 1 января того года, в котором человек получил доход. Раз в год лимит будет обновляться.

Например, на начало этого года ключевая ставка составляла 4,25 процента. Значит, льготный лимит на 2021 год – 42 тысячи 500 рублей (1 млн х 4,25%). Если сумма процентов по всем вашим депозитам уложится в этот лимит, подоходный налог вам платить не придется.

Вкладчики, которые заработают на депозитах больше, должны будут заплатить НДФЛ. Но только с той суммы, которая превысит установленный лимит. Впервые налог по новым правилам надо будет заплатить в 2022 году – с дохода по депозитам за 2021 год. Ожидается, что с ним столкнется только 1 процент вкладчиков.

Иди с «Миром»!

Сейчас платежи по карте национальной платежной системы «Мир» должны принимать торговые точки и Интернет-магазины с годовым оборотом от 40 миллионов рублей. С 1 марта порог понизят до 30-ти, а с 1 июля – до 20 миллионов.

Так что расплатиться отечественным «пластиком» можно будет даже в маленьких магазинах. Впрочем, большинство продавцов сразу налаживают прием и карт других популярных платежных систем. А некоторые также организуют безналичную оплату по QR-коду.

Помимо этого, с 1 ноября оплату картой «Мир» должны будут ввести все онлайн-агрегаторы – Интернет-магазины, которые объединяют на своем сайте предложения разных продавцов.

Будущий пенсионер желает знать…

С июля все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) должны будут отчитываться, в какие именно ценные бумаги и проекты они вкладывают деньги. Эти данные станут публиковаться на официальных сайтах НПФ. Раньше фонды сами решали, раскрывать эту информацию или нет.

Курс на открытость НПФ государство взяло в прошлом году. Сначала их обязали показывать на своих сайтах структуру инвестиционного портфеля: какую долю в нем составляют акции, облигации и другие инвестиционные инструменты. А также рассказывать, сколько процентов они начислили своим клиентам по итогам года и насколько в среднем проиндексировали выплаты тем, кто уже получает пенсии.

Информацию о доходности фонды публикуют раз в год до 31 марта, об индексации – до 1 августа. Ссылки на материалы о доходности и структуре инвестпортфеля будут размещаться на главных страницах сайтов. Эти отчеты должны быть доступны всем пользователям в течение 10 лет.

Вмененки больше нет

С 1 января по всей России перестал действовать единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Его надо было платить не с реального дохода, а с вмененного, то есть потенциально возможного. Ставка зависела от региона, где зарегистрирован бизнес. Она варьировалась от 7 до 15 процентов. ЕНВД должен был исчезнуть еще в 2014 году, но отмену несколько раз переносили.

Все предприниматели, использовавшие ЕНВД, по умолчанию переведены на общую систему налогообложения. Те из них, кто хочет пользоваться другим налоговым режимом, должны подать соответствующее заявление в ФНС до конца года.

Микрозайм по справке

С 1 октября микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны требовать у заемщиков документы, подтверждающие их доход. Раньше это не касалось займов меньше 50 тысяч рублей или выдачи денег на покупку автомобиля под залог. Достаточно было информации о доходе, которую заемщик сам указывал в анкете.

МФО выясняют доход заемщика для расчета его показателя долговой нагрузки (ПДН). Это соотношение платежей по всем кредитам и займам человека (включая тот, за которым он обратился) и его ежемесячных доходов. ПДН больше 50 процентов считается высоким, и кредиторы нередко отказывают людям с таким коэффициентом.