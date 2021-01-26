В тройке лидеров

Мурманская область, сообщил губернатор Андрей Чибис, является одним из лидеров по онлайн-записи на прививку, заняв по этому показателю второе место по стране. От коронавируса в регионе уже привито более 3,5 тысячи человек.

Зачем патронажным бригадам планшеты

Сейчас в регионе, отметил глава областного минздрава Дмитрий Панычев, действуют 15 прививочных пунктов: 6 в Мурманске, по одному в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Заполярном, Видяеве и Кандалакше. Еще 8 будут развернуты на этой неделе.

Получено 5542 дозы вакцины. Буквально вчера выделено еще 5400 доз. Сейчас стоит задача доставить их до склада, а затем распределить по муниципалитетам.

В целом в регионе сохраняется уровень выздоровления выше среднероссийского. Развернуто 1517 коек, более трети из которых стабильно остаются свободными. В обсерваторах находятся 930 человек, на самоизоляции – 4162 человека.

У ковидных патронажных бригад появились специальные планшеты, которые позволяют сэкономить время на оформлении документации после выезда к пациентам.

О спортивной жизни региона рассказала и.о. министра спорта Светлана Наумова. Минспорта РФ и Всероссийская федерация парусного спорта поддержали заявку региона на проведение в Териберке чемпионата мира по зимним видам парусного спорта. Состояться он должен в 2023 году.

Но и на этот год, в условиях коронавирусных ограничений в регионе запланировано проведение 298 соревнований, в том числе 39 всероссийского уровня, по 61 виду спорта.

Чемпионаты и первенства страны пройдут у нас по 18 видам спорта. В их числе лыжные гонки, горные лыжи, биатлон, художественная гимнастика, спортивная борьба.

Все организаторы и участники должны предъявить отрицательные результаты теста на ковид, пройденные за три дня до начала соревнований. Это касается и приезжих спортсменов и тренеров. На спортивных объектах всем входящим измерят температуру, будет обеспечен масочный режим.

Что и где отремонтируют в гарнизонах

В рамках комплексного плана реновации ЗАТО, сообщил заместитель губернатора – министр строительства Владислав Сандурский, предусмотрены 26 мероприятий на общую сумму 978 миллионов рублей, 695 миллионов из которых – средства федерального бюджета.

Работы пройдут в семи муниципальных образованиях: ЗАТО Александровск, Видяеве, Заозерске, Североморске, Печенгском административном округе, Кандалакшском районе и подведомственной Оленегорску территории. Все подготовительные мероприятия проведены. В частности, подписано соглашение о перечислении средств с Минвостокразвития РФ.

Комплексный план предусматривает капитальный ремонт и реконструкцию трех объектов культуры, а также модернизацию двух объектов образования. Будет построен новый и отремонтированы два спортивных объекта. Восемь неиспользуемых многоквартирных домов снесут. Пройдет ремонт 419 квартир, а свои жилищные условия улучшат 3 тысяч человек. В нормативное состояние приведут более пяти километров дорог, благоустроят две дворовые территории. 18 мероприятий, отметил Сандурский, уже в работе.

О внедрении в регионе системы мониторинга уборки территорий (СМУТ) доложил на оперативном совещании министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

За прошедшую неделю, отметил он, существенно увеличилось количество зарегистрированных в системе транспортных средств. Теперь их 562 против 489 неделей ранее. Опробовано мобильное приложение СМУТ, откорректирована техническая документация.

Два муниципальных образования, по словам Лыженкова, полностью выполнили все мероприятия по внедрению новой системы. Речь об Александровске и Североморске. Ряд недостатков имеется пока в Мурманске, Кировске, Оленегорске, Мончегорске, Заозерске, а также в Ковдорском, Кольском и Кандалакшском районах. В числе новых участников СМУТ – Печенгский административный округ и Ловозерский район.

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И о кадрах. Председателем областного комитета по туризму назначен Александр Елисеев. Он, сообщил Андрей Чибис, представлял Россию во Всемирной туристской организации, был экспертом Российского союза туриндустрии. Теперь перед ним стоит новая интересная и амбициозная задача – превратить территорию Мурманской области в центр арктического туризма. Набор реализуемых мер позволяет это сделать. Но необходимо улучшить инфраструктуру и логистику, а также повысить качество оказания услуг. Но главное уже есть.

— Территория у нас шикарная, люди добрые, — уточнил Андрей Чибис.