Поинтересуются доходами

В России проходит очередное выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. По всей стране оно охватит 60 тысяч семей.

В Мурманской области стать участниками обследования с 18 по 31 января предложат 528 домохозяйствам, 144 из которых проживают в областном центре.

Интервьюеры со слов респондентов заполнят две анкеты: семейную и индивидуальную для лиц в возрасте 16 лет и старше. Северяне уже неоднократно отвечали на вопросы анкет подобного типа: о возрасте, семейном и финансовом положении, уровне образования, участии в трудовой деятельности, пенсионном обеспечении и социальной поддержке, выплаченных налогах и налоговых льготах, обязательных платежах и условиях проживания. Так что, если вы войдете в число участником опроса, поводов для волнения нет.

При посещении домохозяйства, уточняет Мурманскстат, интервьюер в обязательном порядке должен предъявить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, действительное при наличии паспорта. В случае каких-либо сомнений респонденты смогут воспользоваться номерами телефонов Мурманскстата для получения дополнительных сведений о статистическом наблюдении: +7 (8152) 688-590, 688-609, а также +7-911-310-46-66.

По результатам обследования будет получена информация о реальном уровне жизни российских семей, уровне бедности в стране, о том, доходят ли установленные государством социальные пособия до лиц, которым они предназначены, о материальных трудностях, с которыми сталкиваются российские семьи.

Мурманскстат заранее благодарит участников опроса и гарантирует, что все ответы, полученные от жителей региона, останутся конфиденциальными и будут использоваться в сводном виде исключительно для формирования официальной статистической информации.