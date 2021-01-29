Не старушкой единой!

Куда чаще мошенники пытаются обмануть людей среднего возраста. В группе риска владельцы банковских карт из обеих столиц с низким уровнем образования.

Причем за второе полугодие 2020 года доля тех, кто столкнулся с мошенничеством, увеличилась в полтора раза – с 31 до 45 процентов. Чаще всего о попытках мошенничества сообщали жители Москвы и Петербурга в возрасте от 35 до 44 лет. Об этом свидетельствуют результаты всероссийского опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ.

Исследование прошло в декабре прошлого года. В 53 регионах России было опрошено 1600 человек от 18 лет и старше. Выборка построена на данных официальной статистики Росстата и соответствует показателям населения страны по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4 процента.

Для связи с держателями карт мошенники используют различные способы: звонки по телефону, текстовые сообщения на мобильный телефон, письма на электронную почту, содержащие фишинг, вирусы или вредоносные ссылки.

— Рост числа случаев мошенничества во втором полугодии может объясняться тенденцией массового перехода клиентов на дистанционное обслуживание в финансовых учреждениях, — прокомментировала результаты опроса генеральный директор Аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева. – Телефонное мошенничество – один из приемов социальной инженерии, когда для дезориентации жертвы злоумышленники используют различные методы обмана: представляются сотрудниками банка или государственной организации, пугают возможной потерей денежных средств и иными неприятностями.

Нужно отметить, что на фоне роста числа попыток мошенничества большинство наших соотечественников проявили завидную бдительность. Попытки злоумышленников узнать персональные данные держателей карт увенчались успехом (граждане понесли финансовые потери) лишь в 4 процентах случаев. И эта доля не увеличилась с июля 2020 года. В группе риска – люди без высшего образования, представители рабочих профессий.

— Несмотря на рост числа держателей банковских карт, которые сталкивались с мошенничеством, доля пострадавших от их действий не изменилась. Это может свидетельствовать о том, что мошеннические схемы медленно, но все же теряют свою эффективность. Для достижения такого же результата по вымоганию денег, как полгода назад, злоумышленникам приходится обзванивать в полтора раза больше людей и находить новые схемы, — отметила Гузелия Имаева.

Большинство россиян возлагают ответственность за потерю денег на банки (51 процент) и государство (17 процентов). При этом каждый третий (32 процента) считает, что виноват сам пострадавший клиент банка. Мужчины чаще женщин утверждают, что владелец карты должен сам возмещать свои потери от действий мошенников (36 против 29 процентов).

— Перенос ответственности за понесенный ущерб на финансовые организации и государство свидетельствует об определенном уровне социальной напряженности в обществе. Необходимо активно оповещать население о возможных рисках. Для выработки эффективных мер борьбы с мошенниками требуется плотное и постоянное взаимодействие правоохранительных органов с регулятором и финансовыми организациями, — подчеркнула Гузелия Имаева.