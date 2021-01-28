Кто и сколько заплатил

В Мурманской области подвели итоги налоговых поступлений за прошлый год. В консолидированный бюджет региона перечислено 83,9 млрд рублей. Из них в областной бюджет поступило 67,1 млрд, в бюджеты муниципальных образований – 16,8 млрд рублей.

В общей сумме поступлений основная доля приходится на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 39,3 миллиарда рублей или 47 процентов. По сравнению с 2019 годом объем поступлений НДФЛ вырос на 15 процентов, что обусловлено увеличением фонда заработной платы в целом по региону и уплатой рядом организаций Кольского края дивидендов.

Вторым по значимости для бюджета является налог на прибыль организаций. Его поступления в прошлом году составили 31,8 миллиарда рублей или 38 процентов от всех налоговых отчислений.

На третьем месте – имущественные налоги. При этом объем поступлений налога на имущество физических лиц вырос на 32 миллиона рублей (9 процентов), транспортного налога организаций – также на 32 миллиона (в 1,3 раза), транспортного налога физических лиц – на 12 миллионов (2 процента), земельного налога физических лиц – на 4 миллиона рублей (14 процентов).

В целом за прошлый год налогоплательщики Кольского края уплатили имущественных налогов на общую сумму 7,2 миллиарда рублей, что составляет 9 процентов от общей суммы поступлений.

Поступления по ресурсным платежам в 2020 году превысили 2 миллиарда, что на 291 миллион (17 процентов) выше уровня предыдущего года.

Поступления по налогам на совокупный доход составили 3,7 миллиарда рублей. Более половины этой суммы (54 процента) составляет единый сельскохозяйственный налог. Его перечислено в бюджет более 2 миллиардов рублей. Поступления от налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, составили 1,4 миллиарда (37 процентов). Единого налога на вмененный доход перечислено 265 миллионов рублей или почти 7 процентов от общего объема всех налогов на совокупный доход.