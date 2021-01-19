Какие профессии нужны в Арктике?

По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК), в ближайшие 15 лет предприятия российской Арктики создадут более 182 тысяч рабочих мест.

Наиболее востребованными профессиями сейчас и на перспективу во всех северных регионах предсказуемо оказались врач, медсестра, учитель, воспитатель, электрогазосварщик, водитель автомобиля.

В то же время ситуация на рынке труда отличается на различных территориях в зависимости от отраслевого характера экономики. Так, Мурманской области нужны докеры-механизаторы, дробильщики и матросы. А вот в Ненецком автономном округе крайне не хватает оленеводов и операторов по добыче нефти и газа.

АРЧК определило и перечень совершенно новых, но уже востребованных в Арктике профессий. В их числе, например, оператор беспилотных аппаратов для разведки месторождений, метеоэнергетик, изготовитель рыбоводного оборудования. К новым также почему-то отнесены профессии судового врача и чумработницы. Что ж, как говорится, все новое – это хорошо забытое старое.

Учитывая значимость и перспективу развития Северного морского пути, специалисты АРЧК подготовили список профессий, профильных для деятельности Севморпути с указанием конкретных работодателей и средним уровнем заработной платы.

Свои разработки в сфере рекрутинга АРЧК объединило в интерактивную брошюру «Навигатор востребованных профессий в Арктической зоне Российской Федерации 2021-2035». Она размещена по адресу: https://arctic-navi.hcfe.ru. Здесь также перечислены основные профессионально важные качества и компетенции, которыми должны обладать специалисты этих профессий.

— Навигатор, в первую очередь, направлен на молодежь, проживающую в Арктике. Думаю, он также будет крайне востребован и среди родителей, чьи дети еще не определились со своей судьбой. Навигатор даст возможность сориентироваться и выстроить их жизненный путь исходя из потребностей российской Арктики в кадрах. Например, помочь направить детей учиться на актуальные и действительно нужные Арктике профессии. Мы планируем ежегодно актуализировать данный материал, — прокомментировал заместитель директора по делам Арктики АРЧК Иван Ефимов.

Навигатор, уточняет пресс-служба АРЧК, сформирован на основе данных крупномасштабного исследования кадровой потребности в арктических регионах, проведенного в прошлом году впервые в современной истории России. В ходе исследования было опрошено более 3,3 тысячи организаций, что составило две трети среднесписочной численности работников организаций реального сектора экономики и социальной сферы Арктики. В брошюре содержится информация в разбивке по регионам о профессиях, отраслях экономики и работодателях Арктики, где такие профессии наиболее востребованы.