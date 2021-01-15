Холодный климат — жаркие споры

Когда-то на Север ехали за романтикой и длинным рублем. В наше время, считает министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, принципиально ничего не изменилось.

Макушка планеты была и остается территорией для смелых людей. И жизнь здесь должна приносить им серьезный доход.

О романтике, смелости и финансах министр рассуждал на экспертной дискуссии «Освоение Арктики – новая возможность развития северных регионов». Она прошла в рамках ежегодного Гайдаровского форума. Русский Давос собрал в столице политиков, ученых и представителей крупного бизнеса.

— Изменение климата привлекло внимание к Арктике во всем мире, — продолжил Чекунков. — Сейчас не задают вопрос, будет ли теплеть климат, а пытаются уточнить, как быстро это будет происходить. Арктика – то место, где сошлись стратегические интересы крупнейших государств и внимание человечества в целом.

В ходе дальнейшего обсуждения были затронуты вопросы международного сотрудничества и государственно-частного партнерства, циркумполярных коммуникаций, национальной арктической политики России.

В дискуссии принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Арктика, отметил он, является безусловным национальным приоритетом. Сегодня – это точка притяжения людей и поле для соперничества на международной арене.

— Учитывая высокий уровень конкуренции в дискуссиях по Арктике и непростую международную ситуацию, мы стараемся делать все, чтобы активно применять здесь дипломатический инструмент мягкой силы. Даже в условиях пандемии мы создали клуб губернаторов Баренц-региона. Это постоянно действующая площадка. Раз в три месяца мы выходим в онлайн и обсуждаем не только, как мы боремся с коронавирусом, но и новые совместные проекты, — подчеркнул глава региона.

На долю Мурманской области, напомнил он, приходится 39 процентов всех инвестиций в Арктическую зону Российской Федерации (АЗРФ). В составе территории опережающего развития «Столица Арктики» действуют уже пять резидентов, инвестиции которых суммарно превысили 100 миллиардов рублей. А 14 резидентов АЗРФ от Мурманской области дают еще более 50 миллиардов рублей инвестиций.

— Несмотря на пандемию, нам удалось не остановить крупные стройки, ни одно предприятие. При общем падении инвестиций по стране, за 9 месяцев прошлого года в Мурманской области они выросли на 12 процентов. А это конкретные деньги для экономики региона, — сказал Андрей Чибис.

Возрождаются целые территории. Так, вторую жизнь получил поселок Африканда. Запуск местного месторождения перовскито-титаномагнетитовых руд принес сюда 17,5 миллиарда рублей инвестиций. В поселке Белое море будет возрожден порт (2,5 миллиарда рублей вложений).

Одна из стратегических задач, продолжил губернатор, – газификация области. Сейчас рассматриваются варианты решения этого вопроса. Газ позволит сократить коммунальные платежи на 20 процентов.

Чтобы новые проекты реализовывали не вахтовики, а местные жители, заработал проект трансформации технического университета. Идет реновация припортовой территории в областном центре, улучшается городская среда в других населенных пунктах региона.

О достижениях своих регионов рассказали и коллеги Андрея Владимировича. По мнению губернатора Архангельской области Александра Цыбульского, прошлый год стал переломным с точки зрения принятия практических решений по освоению Арктики. Это повлияло на доверие бизнеса, который стал активно инвестировать в регион.

Между арктическими субъектами России, отметил Цыбульский, все равно будет конкуренция. От этого никуда не уйти. Поэтому профильное министерство должно, считает он, стать неким арбитром, рассматривая всю АЗРФ как единый российский макрорегион.

Уникальный ресурсный потенциал, подчеркнул губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, позволил региону преодолеть трудности прошлого года. Все намеченные крупные проекты реализованы.

Гайдаровский форум, его еще принято называть русским Давосом, традиционно проходит в начале года в Москве на площадке РАНХиГС. Для зарубежных гостей он является важным источником информации о главных тенденциях социально-экономического и политического развития, состоянии деловой среды и инвестиционного климата России. Отечественным экспертам участие в нем позволяет определить перспективы дальнейшего экономического роста и интеграции страны в мировую экономику.

В этом году форум прошел 14–15 января. Из-за эпидемиологических ограничений эксперты и спикеры приняли участие в панельных дискуссиях непосредственно на площадке центрального кампуса РАНХиГС, а участники наблюдали за ходом обсуждений по Интернету.