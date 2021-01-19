Где записаться на укол?

«Сегодня мы начинаем массовую вакцинацию от COVID-19», — сообщил в понедельник на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис. На первом этапе, напомнил он, уже привито более 1200 медицинских и социальных работников, а также педагогов.

Их вакцинация продолжится через учреждения, в которых они работают. Но к приоритетным категориям добавятся теперь все желающие.

Какие ограничения сняты

На прошлой неделе в регион пришло еще 3 тысячи доз вакцины. И в ближайшее время их количество будет расти. Прививочные кабинеты, сообщил глава региона, открыты в Мурманске, Коле, Мурмашах, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Кандалакше, Никеле и Печенгской ЦРБ. В ближайшее время к ним добавится Североморск. Записаться на прививку можно на портале Госуслуг через сервис «Запись к врачу».

Прошел очередной этап ослабления коронавирусных запретов. Сняты ограничения на проезд в Апатиты и Кировск. Разрешен приезд к нам туристов из других регионов, для них открыты гостиницы.

Возобновляется работа домов культуры и театров, в том числе детских. Представления, правда, будут идти с соблюдением ограничений, предписанных Роспотребнадзором. Они аналогичны тем, что действуют для кинотеатров: 50-процентная загрузка, масочный режим, жесткие графики дезинфекции и проветриваний и бесконтактный способ продажи билетов.

А еще возобновляется прием пациентов в дневных стационарах медицинских учреждений, подведомственных областному минздраву.

Даже в условиях пандемии Мурманская область упрочила свое лидерство в плане привлечения инвестиций в Арктику. Подано еще три заявки от компаний из нашего региона на получение статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Об этом губернатор Андрей Чибис также сообщил на оперативном совещании.

Речь идет о создании в областном центре складского терминала на 60 тысяч тонн, открытии сети мини-гостиниц в Кандалакшском районе и строительстве в Печенгском районе завода по производству абразивных материалов.

Названа причина давки в аэропорту

Губернатор обратил внимание на недопустимость скопления людей на инфраструктурных объектах региона в условиях пандемии. Причиной разговора стала работа воздушной гавани областного центра, где в праздничные дни был наплыв людей. О предпринятых мерах по недопущению подобных срывов в дальнейшем доложил генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Руслан Степанец.

С 25 декабря по 11 января, сообщил он, выполнено 75 дополнительных рейсов – 31 в декабре и 44 в первой декаде января. Дополнительный пассажиропоток составил 20 тысяч человек.

Однако главной причиной столпотворения стали задержки рейсов. Из 75 по расписанию прибыло только 23 борта. Среднее время задержки составило 72 минуты. Например, авиакомпания «Сибирь» не смогла обеспечить прибытие вовремя ни одного своего рейса. Задержки составляли от нескольких минут до 2,5 часов.

Приняты меры, уточнил Степанец, убраны сидячие места в зоне регистрации, что увеличило свободные площади. Открыт второй вход в аэропорт. Проведены другие мероприятия, связанные с освобождением места для обслуживания пассажиров.

В феврале, сообщила министр образования Ольга Дзюба, будет дан старт конкурсному отбору заявок на предоставление грантов из регионального бюджета на обновление облика наших школ.

Власти готовы поддержать четыре направления: спортивное школьное пространство – грант в 5 миллионов, современное пространство школьной столовой – 2,5 миллиона, общественное школьное пространство (библиотека, актовый зал) – 2,5 миллиона и внутреннее школьное пространство (учебные кабинеты) – 1,25 миллиона.

В текущем году, сообщила министр, планируется выделить гранты не менее чем 60 школам. В каждой номинации хотя бы один из них будет предоставлен малокомплектным школам, а также учебным заведениям, расположенным в сельской местности. Естественно, при условии их участия в конкурсе.

Обязательным условием является софинансирование заявки из других источников. Это могут быть средства муниципального бюджета, самой школы или предприятия-партнера. На грантовые деньги можно будет сделать ремонт, оплатить услуги, приобрести оборудование. Отбор заявок пройдет с 1 по 26 февраля.

В Мурманской области заработает система мониторинга уборки территорий (СМУТ). Принять ее в промышленную эксплуатацию планируется в конце января. Из 430 единиц имеющейся в муниципалитетах специальной техники, сообщила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова, в системе зарегистрировано 412. При этом 287 единиц уже подключено к СМУТ. Остальные сейчас оснащаются бортовым навигационным оборудованием.

Система позволяет мониторить и уборку межмуниципальных дорог. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин, в СМУТ в настоящее время импортирована 101 единица техники четырех подрядных организаций. В работе находятся 80 единиц.