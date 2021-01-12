Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства присоединится к министерству экономического развития. В результате слияния появится министерство Арктики и экономики.

Возглавит новое ведомство действующий министр экономического развития Татьяна Русскова. Ключевая задача министерства Арктики – не просто закрепить лидерство Мурманской области в Арктической повестке, а добиться увеличения числа инвесторов и объема инвестиций в экономику региона.

При этом рыбой созданный экономический микс заниматься уже не будет. Эти функции передадут министерству природных ресурсов и экологии. Еще одно новшество заключается в создании областного комитета молодежной политики. Сейчас эти вопросы находятся в ведении минспорта. О структурных изменениях в правительстве региона губернатор Андрей Чибис рассказал на первом в этом году оперативном совещании.

Участники совещания также подвели итоги новогодних каникул. Сложившуюся оперативную обстановку председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько назвал стабильной. Большая часть негативных показателей снизилась.

В регионе произошло 66 пожаров, на 11 меньше, чем годом ранее. Правоохранительные органы зарегистрировали 57 преступлений. Произошло 11 аварийных отключений воды и тепла. Но все коммунальные ЧП оперативно ликвидировали. В горах сошло 26 лавин. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. Обошлось и без материального ущерба.

С 31 декабря по 10 января, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев, работа медучреждений региона прошла без сбоев. По сути, для них это были полноценные шестидневные рабочие недели. Вели прием не только участковые терапевты, но и узкие специалисты поликлиник. Они оказали помощь почти 18 тысячам амбулаторных больных.

Подразделения, ведущие борьбу с коронавирусной инфекцией, также работали в штатном режиме. В регионе развернуто 1540 коек для больных COVID, около трети из них свободны. Проведено более 700 тысяч исследований на коронавирус.

И последнее: за время новогодних каникул в области родилось 111 детей – 59 мальчиков и 52 девочки. Глава региона пожелал малышам здоровья, а их родителей поздравил с прибавлением.