Без лишней волокиты

Управление Росреестра по Мурманской области подвело итоги прошлого года. За 12 месяцев зарегистрировано более 94 тысяч прав, ограничений прав и обременений объектов недвижимости.

В отношении жилых помещений количество зарегистрированных прав выросло на 1,5 тысячи и составило около 36 тысяч.

В отчетный период население более активно приобретало жилье с использованием ипотечных сделок – количество жилья, купленного за счет кредитных средств, выросло на 9,6 процента. Также гораздо чаще документы стали подавать нотариусы. От них с начала прошлого года поступило на регистрацию около 9 тысяч обращений, что на 27,5 процента выше показателя 2019 года.

Весной, в период действия ограничительных мер областной Росреестр ни на один день не прерывал своей работы. Прошедший непростой год продемонстрировал важность и значимость развития электронных сервисов. Количество электронных заявлений на проведение учетно-регистрационных действий практически удвоилось, превысив 28 тысяч обращений.

Благодаря совместным усилиям управления Росреестра, областного правительства и органов местного самоуправления подачу документов в органы власти удалось на 90 процентов перевести в электронный вид. Также органами власти региона и органами местного самоуправления было получено более 350 тысяч выписок из ЕГРН для предоставления государственных и муниципальных услуг населению, что на 100 тысяч превышает показатели 2019 года.

— Согласно открытым данным сайта «ДомКлик» наше управление занимает седьмое место в рейтинге регионов по скорости электронной регистрации сделок, — отметила руководитель управления Анна Бойко. — Сделки по ипотеке жилья по документам, поданным в электронном виде, регистрируются в среднем за полтора дня. В прошедшем году количество электронных сделок по приобретению жилья с использованием кредитных средств составило 76 процентов от общего числа всех ипотечных сделок. Также сокращен средний фактический срок регистрации прав на недвижимость в отношении всех остальных видов прав. В среднем он составил три рабочих дня. А по документам, поданным через многофункциональные центры, – пять рабочих дней. Эти сроки значительно ниже установленных законом.

В течение всего года региональный Росреестр работал в тесном контакте с многофункциональными центрами. Сегодня все МФЦ Мурманской области принимают документы от северян по любым объектам, находящимся на территории Российской Федерации, в том числе в Крыму, без каких-либо ограничений. В течение 2020 года подано более двух с половиной тысяч экстерриториальных заявлений. Кроме того, через МФЦ налажена обратная связь с получателями услуг. Результаты опросов, проведенных в многофункциональных центрах, анализируются управлением для улучшения работы и повышения качества услуг Росреестра.