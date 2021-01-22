Путь указал «Ломоносов»

Атомэнергомаш (АЭМ) рассматривает возможность доработки оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ), чтобы его можно было использовать для электрификации проектов по добыче углеводородов и иного сырья в труднодоступных районах Крайнего Севера.

Об этом директор по судостроению и оптимизированным плавучим энергоблокам АЭМ Владимир Аптекарев рассказал в интервью корпоративной газете госкорпорации «Страна Росатом».

В настоящее время в мире действует единственный плавучий энергоблок (ПЭБ) – «Академик Ломоносов». В составе плавучей атомной теплоэлектростанции он работает в городе Певек Чукотского автономного округа. Запуск станции в мае 2020 года стал настоящим прорывом на пути обеспечения устойчивого развития удаленных территорий России.

Построенный на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, «Академик Ломоносов» с мая 2018 по август 2019 года проходил дооснастку на базе ФГУП «Атомфлот» в Мурманске. Здесь прошла первая загрузка двух его реакторов ядерным топливом, состоялся их физический пуск.

«Академик Ломоносов» – первый в серии транспортабельных атомных энергоблоков малой мощности. Он представляет собой новый класс мобильных источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения.

На оптимизированном блоке вместо двух реакторных установок КЛТ-40С предполагается использовать пару модернизированных реакторных установок РИТМ-200. Это позволит увеличить мощность плавучей АЭС с 70 до 100 мегаватт.

Помимо электроэнергии, «Академик Ломоносов» выдает еще и тепло. От этого при разработке ОПЭБ отказались. Конструкторы мотивировали это тем, что ОПЭБ будут использовать в тропическом и субтропическом климате, где выработка тепла неактуальна. Впрочем, концепция поставок плавучих АЭС исключительно в жаркие страны сейчас изменилась.

— Совместно с дирекцией Севморпути мы прорабатываем возможность электрификации труднодоступных районов Арктики. По нашему заказу конструкторы из ЦКБ «Айсберг» подготовили эскизный проект ОПЭБ, — сообщил Владимир Аптекарев.

ОПЭБ, уточнил Аптекарев, пригодится горнорудным и нефтедобывающим компаниям, развивающим перспективные проекты в Арктической зоне Российской Федерации с большими мощностями и длительным жизненным циклом, а также территориям, где создаются промышленные кластеры со значительным энергопотреблением.