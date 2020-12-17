Спокойствие, только спокойствие!

Этот призыв Карлсона сегодня можно адресовать всем северянам. Двадцатый год двадцать первого века доживает последние деньки. Говорят, именно с него началось вхождение человечества в новую технологическую эпоху.

Глобализация, путешествия, мобильность – эти понятия стремительно уходят в прошлое. Им на смену идут другие, незаслуженно забытые ценности: малая родина, дом, семья, друзья…

Дубль 20-20 многому нас научил. Сколько женщин, только уйдя с детьми на изоляцию, поняли, наконец, что они в первую очередь не бухгалтеры, менеджеры или журналисты, а матери. А заядлые путешественники с удивлением обнаружили, что над Анапой светит ровно то же солнце, что и над Таиландом.

Завсегдатаи форумов и конференций осознали: чтобы выступить с докладом, вовсе не обязательно ехать за тридевять земель. Достаточно открыть приложение на компьютере или планшете – и ты уже участник. Равно как и сидение в офисе – не критерий вовлеченности в общее дело. Многие работники гораздо эффективнее трудятся из дома. В общем, все мы извлекли для себя важный урок. А жизнь вокруг, она продолжалась…

Вали отсюда!

Пока средняя полоса изнывала без снега, Мурманск им просто заваливало. В феврале на улицах работали 473 снегоуборочные машины и без малого пять сотен рабочих. Придомовые территории чистили 31 единица техники и 2393 дворника. Ничего не помогало. А в середине месяца оттепель превратила улицы и дворы в каток.

Кредиты на каникулах

Принятый в начале апреля федеральный закон дал возможность гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, получить отсрочку платежей на срок до шести месяцев. Документ разработали в связи с разразившейся эпидемией коронавируса. В народе его окрестили законом о кредитных каникулах. Касался он, кстати, не только физических лиц, но и бизнеса.

Резиденты вышли на связь

12 мая в Мурманской области создана территория опережающего развития «Столица Арктики». В рамках ТОР предусматривается реализация масштабных проектов с многомиллиардными инвестициями и созданием тысяч новых рабочих мест. Крупнейшая из задумок – создание компанией «Новатэк-Мурманск» Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка.

Покрасили и зарядили

22 мая на Чукотке введена в промышленную эксплуатацию не имеющая аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция. Причем здесь Мурманск? Дело в том, что сердцем ПАТЭС является плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов». Мурманск сыграл в его судьбе весьма значительную роль. В нашем городе «Академик Ломоносов» был дооснащен и окрашен. Здесь прошла первая загрузка двух его реакторов ядерным топливом, состоялся их физический пуск.

Перепишут, но позже

В июле правительство установило новые сроки проведения Всероссийской переписи населения. Основные события перенесены с октября нынешнего на апрель будущего года. Отдаленку перепишут в другие сроки. В нашей области в перечень труднодоступных территорий вошли отдельные населенные пункты четырех муниципальных районов. В ряде из них перепись пройдет в июне.

Не просто льготные, а супер…

Такие условия гарантируют инвесторам в Заполярье. 28 августа вступил в силу пакет федеральных законов о государственной поддержке бизнеса в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ). Вся российская Арктика становится специальной экономической зоной с широким набором налоговых льгот и неналоговых преференций для бизнеса. Их главная цель – стимулировать создание здесь новых предприятий и рабочих мест. К нам «арктический» пакет имеет прямое отношение: вся территория Мурманской области вошла в АЗРФ.

Каждый инвестор желает знать…

Вкладывать деньги на Крайнем Севере действительно становится выгодным. В середине сентября в регионе прошел «День арктического инвестора». Мероприятие организовали правительство области и Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. А его участниками стали представители компаний-резидентов АЗРФ и потенциальные заявители на получение этого статуса.

По пути завернули на полюс

12 октября в Мурманск прибыл атомный ледокол «Арктика». Это головной атомоход проекта 2220. Он построен в Петербурге на Балтийском заводе. За 21 сутки атомоход преодолел без малого пять тысяч морских миль, из них более тысячи – во льдах. По пути в порт приписки ледокол совершил поход в высокие широты, ему удалось достичь Северного полюса.

Три в одном

В середине ноября в Мурманске открыт Центр управления регионом (ЦУР). ЦУР анализирует данные, поступающие от различных систем: транспортной, дорожной, коммунальной и так далее. Здесь же находится интерактивное выставочное пространство, позволяющее изучить и понять действия каждой из систем и применить в их любом муниципалитете. Третий сегмент – образовательная площадка Яндекс-лицей, где станут учить будущих специалистов новых цифровых компетенций, нужных Арктике.

Пандемия дружбе не помеха

Баренцев регион объединила международная сессия «Сотрудничество в Арктике». Мероприятие прошло уже в третий раз. Нынче – в режиме видеоконференцсвязи. Встреча была посвящена многостороннему сотрудничеству в Арктике с акцентом на Баренцев регион. Участники обсудили сотрудничество городов-побратимов, рассмотрели примеры успешного взаимодействия, а также настоящее и будущее Арктики.

Экономика плюс экология

В конце ноября в столице прошли «Дни Арктики и Антарктики». Помимо Министерства природных ресурсов и экологии России, организатором уже ставшего традиционным форума (он проводится с 2010 года) выступило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Участники форума, в частности, обсудили эффективность мер поддержки бизнеса в высоких широтах.

Четверо смелых

На начало декабря в ТОР «Столица Арктики» было зарегистрировано четыре резидента: «Новатэк Мурманск», «Ренейссанс Арктик», морской терминал «Тулома» и терминал «Ударник». Также в регионе зарегистрировано уже около полутора десятков компаний со статусом резидента АЗРФ. Спектр их деятельности очень широк – горнорудная промышленность, транспорт, услуги, рыбопромышленный комплекс, аквакультура, производство пищевых продуктов, туризм и так далее.