Кировск — на Первом

Выздоровели 9 из 10 больных коронавирусом. Экономика региона тоже, похоже, идет на поправку. Первичное звено здравоохранения ждет модернизация. А киношники потратили в Мурманской области почти 32 млн рублей. Таковы итоги прошедшего оперативного совещания.

Что такое рибейт и как им бороться за культуру

Чтобы повысить интерес творческих людей к Мурманской области, в регионе реализован комплекс мер поддержки, направленных на развитие кинопроизводства. Одна из них – рибейт на производство национальных фильмов. Рибейт – это возврат части денежных средств покупателю. Фактически это особый вид скидки, предоставляемый после совершения покупки.

Итоги выплаты рибейта представителям киноиндустрии в уходящем году подвела глава минкульта Ольга Обухова. На эти цели, уточнила она, в областном бюджете на этот год было предусмотрено 5 миллионов рублей. Рибейт мог покрыть до 30 процентов, но не более двух миллионов рублей от затрат кинокомпании на территории региона.

Поступило шесть заявок. Впрочем, одна из них затем была отозвана, поскольку проект перенесли на будущий год. Общая сумма оставшихся пяти кинопроектов, реализованных в регионе, сообщила Обухова, составила 31,6 миллиона рублей. Деньги были потрачены на заказ работ и услуг у местных поставщиков. То есть экономический эффект от вложенной регионом суммы составил 26,5 миллиона.

Кроме того, в Мурманской области реализованы несколько имиджевых проектов. Так, съемки у нас в ноябре заставок для новогоднего эфира Первого канала означают, что жители всей страны в течение новогодних каникул будут видеть на своих экранах пригороды Кировска. А в декабре в регионе прошли съемки документального фильма «Русский Север» с участием модели и филантропа Натальи Водяновой.

От экономического эффекта от кино – к экономике в целом. По итогам 10 месяцев регион показал неплохие результаты. Это, подчеркнул губернатор Андрей Чибис, позволило создать определенную финансовую подушку безопасности. Дополнительные средства уже в начале предстоящего года можно будет направить в социальную сферу.

Кратно вырос объем отгруженной продукции. А прибыль промышленных предприятий возросла на 60 миллиардов рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Впервые за много лет, добавил глава региона, почти на пять процентов выросла среднесписочная численность тех, кто занят в реальном секторе экономики.

— Это свидетельствует о том, что инвестиционные льготы, которые предусмотрены региональным законодательством, предоставляются на территории опережающего развития и заложены в пакет федеральных законов по Арктической зоне Российской Федерации, приносят конкретные плоды, — подчеркнул Андрей Чибис.

Кто присмотрит за детьми медиков?

Проблема, кажется, решена. В Мурманске стартовала акция «Волонтеры-педагоги – детям медиков» регионального отделения партии «Единая Россия».

— Студенты старших курсов арктического университета поддержали инициативу Единого волонтерского центра. Они будут оказывать помощь нашим врачам, в семьях которых некому посидеть с детьми, — сообщил губернатор Андрей Чибис.

Теперь сидеть с ними будут студенты. А также кормить их и водить на дополнительные занятия. Глава региона также предложил муниципальным властям внимательно посмотреть, какую еще дополнительную помощь они могут оказать медикам, которые сейчас перегружены на работе.

О результатах этой работы доложил министр здравоохранения Дмитрий Панычев. Процент выздоровления больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил он, превышает 90 процентов. Выздоровели 28 тысяч 395 человек из 31 тысячи 138 заболевших.

Число коек для лечения коронавирусной инфекции в настоящее время составляет 1519 единиц. Из них 793 – с кислородом и 126 – с возможностью проведения ИВЛ.

Работает 17 патронажных бригад и 24 бригады скорой медицинской помощи. Продолжается обеспечение больных бесплатными противовирусными препаратами за счет средств областного и федерального бюджетов. Проведено более 655 тысяч исследований на коронавирус. 24 ноября запущено смс-информирование о результатах теста. Им воспользовались уже более 22 тысяч человек.

— Ситуация в целом под контролем, — резюмировал Панычев.

В будущем году в Мурманской области стартует региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Она, как сообщил Дмитрий Панычев, рассчитана на пять лет.

Основные цели программы – гарантия доступности и качества первичной медицинской помощи, обеспечение приоритета интересов пациентов и соблюдения их прав, оснащение учреждений здравоохранения новым оборудованием, устранения дефицита кадров, а также максимальное приближение помощи к месту жительства граждан.

В программе принимает участие 16 медицинских организаций региона. Общий объем финансирования на пять лет составляет без малого 4 миллиарда рублей. Из них 92,8 процента – средства федерального бюджета. Остальные деньги поступят из бюджета региона.

На строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 39 объектов пойдет 58 процентов средств, на приобретение 775 единиц медицинского оборудования – 39 процентов, на закупку 137 единиц автотранспорта – 3 процента.

— Важно, чтобы было понятно, в какие сроки какое лечебное учреждение будет модернизировано, — отметил губернатор Андрей Чибис.