На черный день?

На 1 октября, сообщает пресс-служба отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ, корпоративный кредитный портфель банков в регионе составил 139,7 миллиарда рублей.

С начала года они нарастили его чуть ли не на треть (27,2 процента). В абсолютных цифрах прирост составил 29,9 миллиарда. Большая его часть пришлась на кредиты компаниям, занятым производством и распределением электроэнергии, газа и воды, а также заемщикам из рыбодобывающей отрасли.

Из общего объема кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) было предоставлено на 1 октября 30,8 процента (42,9 миллиарда рублей). Кредиты МСП в регионе за 9 месяцев выросли на 59 процентов или на 15,9 миллиарда рублей. Рост связан с высокой долей в кредитном портфеле МСП валютных кредитов (57,7 процента) и изменением валютного курса в этот период.

Розничное кредитование за 9 месяцев выросло на 9,1 процента, достигнув 126,7 миллиарда рублей. Ключевым драйвером роста кредитования физических лиц является ипотека. Ипотечный кредитный портфель на 1 октября составил 44,9 миллиарда, что на 14,1 процента больше, чем на начало года. Потребительские кредиты (наличными, автокредиты, кредитные карты) за 9 месяцев выросли на 6,5 процента или на 5 миллиардов рублей.

Вырос в регионе и объем привлеченных банками средств. По данным на 1 октября жители Мурманской области держали во вкладах 187,8 миллиарда рублей. С начала года объем привлеченных банками средств граждан вырос на 6 процентов.

Объем средств на счетах индивидуальных предпринимателей 1 октября составил 3,4 миллиарда. Средства на депозитных счетах юридических лиц за 9 месяцев 2020 года выросли на 25 процентов и составили по итогам третьего квартала 19,7 миллиарда рублей.

В общей структуре привлеченных банками средств в регионе 76,8 процента или 204,9 миллиарда рублей приходится на рублевые средства клиентов, остальное – средства в иностранной валюте и драгоценных металлах.

— Жители и предприятия Мурманской области по-прежнему предпочитают хранить средства на банковских вкладах, — отметил заместитель управляющего отделением по Мурманской области Северо-Западного ГУ ЦБ РФ Владимир Колесник. Он напомнил, что система страхования вкладов обеспечивает при наступлении страхового случая возврат до 1,4 миллиона рублей средств граждан и индивидуальных предпринимателей, размещенных на счетах и вкладах.

С 1 октября на повышенный размер страхового возмещения (до 10 миллионов) могут претендовать граждане, разместившие средства на счетах эскроу, открытых для купли-продажи недвижимого имущества и для расчетов по договорам участия в долевом строительстве. А также вкладчики, на счетах которых хранятся средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда.

При этом получить повышенную выплату можно в случае, если деньги поступили на счет не раньше, чем за три месяца до того, как у банка отозвали лицензию или был введен мораторий на выплаты по вкладам.