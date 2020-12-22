Миллиард рублей доходов

Даже немного больше. Столько в этом году добавили в бюджет только подрядчики стройки в Белокаменке. В основном речь идет об НДФЛ. Это для понимания того, что дают региону льготы резидентам ТОР и АЗРФ.

— Благодаря этим допдоходам мы можем увеличить расходы на ремонт дорог, благоустройство и социальные программы, — подчеркнул губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве области.

Власти, продолжил он, приняли решение при прохождении бюджетом второго чтения зафиксировать в нем 250 миллионов рублей на работы по кровлям в рамках программы капитального ремонта.

— Наша задача – в ближайшие три года сделать так, чтобы у нас не осталось неотремонтированных кровель, — сказал Андрей Чибис.

Кстати, в нашей ТОР, сообщил губернатор, одобрен еще один резидент. ООО «Прайм-Лайн» будет изготавливать плиты для прибрежного терминала хранения и отгрузки СПГ. И это еще почти полмиллиарда рублей инвестиций.

Тефтели из оленины

С 1 сентября в 155 школах региона ученики 1-4 классов получают горячее питание. Сейчас из областного бюджета выделяется по 122 рубля на каждого ребенка в день. Но уже проведен перерасчет этих расходов в соответствии с новыми санитарными требованиями.

— С учетом нашего климата и полярной ночи, питание в школах должно быть более полезным, — отметил Андрей Чибис. — Размер норматива целесообразно увеличить до 156 рублей. Это потребует дополнительно 129 миллионов рублей в областном бюджете будущего года. Я прошу минфин изыскать необходимые ресурсы.

С учетом дополнительной суммы в будущем году на качественное школьное питание будет потрачен почти миллиард рублей. В рацион школьных столовых, в частности, включат блюда из оленины, которая производится на территории региона.

Тему горячего питания в школах продолжила министр образования и науки Ольга Дзюба. В 2021 году, уточнила она, планируется обеспечить бесплатным питанием 50 тысяч детей. Из них почти половина – льготных категорий. Что касается оленины, то согласно поручению главы региона с 1 декабря в меню Центра школьного питания Мурманска включены тефтели из этого мяса. Предусмотрено давать их дважды в составе 24-дневного меню.

Школам предоставят гранты

С февраля будущего года, сообщил губернатор Андрей Чибис, в области стартует конкурсный отбор для реализации мероприятия «Современное школьное пространство: Arctic school».

— Грант предоставляется для трансформации пространственной среды школ в соответствии с современными трендами и в зависимости от потребностей учеников и педагогов, — отметил глава региона.

Сумма грантовой поддержки составит от 1,25 миллиона до 5 миллионов рублей и будет выделяться по четырем направлениям: современное пространство школьной столовой, спортивное школьное пространство, общественное школьное пространство и внутреннее (учебное) школьное пространство.

В 2021 году грант получат не менее 60 школ при условии участия в конкурсе и соответствии его требованиям. В том числе на модернизацию школьных столовых предусмотрено дополнительно 20 грантов.

1540 ковидных коек

Именно столько их сейчас в регионе. В том числе 804 – с кислородом и 127 – с ИВЛ. В обсерваторах находятся 766 человек, на самоизоляции – 5582. В амбулаторном звене работают 17 патронажных бригад и 23 бригады скорой медицинской помощи.

— В регионе сохраняется стабильно высокий уровень выздоровления, который превышает среднероссийское значение, — сообщил министр здравоохранения Дмитрий Панычев.

Проведено почти 680 тысяч исследований на коронавирус. Мы в десятке лучших в стране по охвату тестированием в перерасчете на 100 тысяч человек в сутки.

Отчитался министр и о выполнении поручений губернатора, данных по итогам поездки главы региона в Кандалакшу. Дмитрий Панычев побывал там в субботу лично.

Развернута дополнительно 21 койка для больных коронавирусом, включая 11 коек с кислородом и 1 – с аппаратом ИВЛ. Все они обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов.

Четыре волонтера усилили регистратуры, чтобы отвечать на звонки населения. Выделено пять автомобилей с водителями, которые помогут развозить лекарства по домам амбулаторных больных. Речь идет о 30-50 адресах ежедневно. Устранены технические неполадки в телефонных сетях. Их пропускная способность увеличилась. Так что теперь дозвониться до скорой помощи станет легче.

Благоустроены дворы 240 домов

— Работы этого года по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» в регионе можно считать завершенными, — сообщила министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова.

В текущем году, напомнила она, было запланировано благоустройство дворовых территорий 240 многоквартирных домов в 27 муниципалитетах и 16 общественных пространств в 10 населенных пунктах. В том числе реализованы два проекта, которые стали победителями Всероссийского конкурса в сфере создания комфортной городской среды для малых населенных пунктов и исторических поселений. Также в 22 муниципалитетах края установлены 49 детских площадок.

Уборка снега выйдет в онлайн

Система мониторинга организации уборки улиц отрабатывается пока в тестовом режиме. Стоит задача, чтобы в кратчайшие сроки она заработала в полную силу. Об этом напомнил губернатор Андрей Чибис.

Системой ГЛОНАСС, сообщила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Алена Кузнецова, уже оснащено 324 из 457 имеющихся единиц техники. Только за последнюю неделю в список для мониторинга добавлено 60 единиц. Сроки дооснащения оставшейся техники согласованы со всеми муниципалитетами. Система позволяет отслеживать не только местоположение техники, но и направление, а также скорость ее движения.

— Созданная аналитическая платформа дополнительно даст возможность определить виды ведущихся работ, оценить процент выполнения задания, — добавила Кузнецова.

В числе передовиков по ее освоению первый заместитель министра отметила Мурманск, Североморск, Апатиты, Кировск, Оленегорск, Ковдор и ЗАТО Александровск.