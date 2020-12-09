Мелких снова перепишут

В 1-м полугодии 2021 года в России пройдет экономическая перепись малого бизнеса. Объектами этого сплошного федерального статистического наблюдения станут 191 тысяча малых предприятий, 2,1 миллиона микропредприятий и 3,3 миллиона индивидуальных предпринимателей.

Уютный магазин у дома с вкусной выпечкой, автомастерская с толковыми механиками, знающий город таксист – все это малый бизнес. Сегодня три четверти работающих в России предприятий являются его представителями. Они играют важную роль на рынке частных услуг, дают работу 15 миллионам человек по всей стране.

Чтобы принимать актуальные программы поддержки, государству важно знать, как работают малые предприятия, с какими проблемами сталкиваются. Подобная перепись проходит всего раз в пять лет. Уделите ей немного вашего времени, и от этого выиграют все участники процесса.

Итак, как же пройти перепись? До 1 апреля будущего года нужно заполнить анкету в электронном виде. Это можно сделать через портал «Госуслуги», на сайте Росстата (https://rosstat.gov.ru), а также у операторов электронного документооборота.

Бумажная форма также сохранилась. Ее можно скачать все на том же сайте, перейдя по ссылке «Экономическая перепись малого бизнеса 2021», а потом заполнить и передать лично или отправить по почте в ваш территориальный орган статистики.

Важно: Росстат гарантирует полную конфиденциальность информации. Все полученные сведения будут использовать исключительно в обобщенном виде. Никаких личных данных нигде опубликовано не будет.

И последнее, для тех, кто не вдохновился всем сказанным выше. В соответствии с российским законодательством участие в этом статистическом наблюдении является обязательным для всех представителей малого бизнеса. В будущем году оно будет уже третьим по счету. Два предыдущих состоялись в 2011 и 2016 годах.